Teška nesreća kod Gradiške, saobraćaj blokiran

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u mjestu Topola kod Gradiške, javljaju vozači.

Prema nezvaničnim informacijama u nesreći ima povrijeđenih i čeka se Hitna pomoć da izađe na mjesto događaja.

Navodno, u nesreći je učestvovao i motociklista, ali za sada nema zvaničnih potvrda.

Ne zna se još uvijek koliko osoba je povrijeđeno, niti stepen povreda.

Takođe, nisu poznate ni okolnosti pod kojima je došlo do udesa.

Saobraćaj na dijelu puta kod TC "Marković" je obustavljen, te se vozačima savjetuje da koriste alternativne pravce.