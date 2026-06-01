Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Postoje predmeti koji nadilaze svoju osnovnu namjenu i postaju dio porodičnih. Upravo takav status imala je legendarna kuhinjska vaga tvornice “Tovarna tehnik Celje”.

Ona je decenijama bila nezaobilazan dio gotovo svakog domaćinstva na prostoru bivše Jugoslavije. Danas, u vremenu digitalnih uređaja, ovaj jednostavan mehanički alat ponovo privlači pažnju, ali iz sasvim drukčijih razloga.

Nekada je bilo gotovo nemoguće zamisliti kuhinju bez ove prepoznatljive vage. Stajala je na policama, kuhinjskim elementima ili u smočnicama, uvijek spremna za mjerenje brašna, šećera i drugih sastojaka potrebnih za pripremu obroka.

Njen izgled mnogi i danas pamte do najsitnijih detalja. Metalno kućište, posuda na vrhu i velika kazaljka koja bi se pomakla svaki put kada bi se u nju dodao novi sastojak bili su prizor koji je obilježio djetinjstvo brojnih generacija.

Za mnoge upravo taj karakterističan zvuk pomjeranja kazaljke budi uspomene na dane provedene u kuhinji s bakama i majkama tokom pripreme kolača, hljeba ili zimnice.

Vjerni pomoćnik u pripremi zimnice i kolača

U periodu kada se većina hrane pripremala kod kuće, vaga iz Celja bila je gotovo nezamjenjiv alat. Koristila se za izradu kolača, hljeba, ajvara, pekmeza i brojnih drugih domaćih specijaliteta.

Mnogi pripadnici starijih generacija i danas tvrde kako su recepti nekada bili uspješniji jer se sve radilo sporije, pažljivije i s više strpljenja. Upravo je precizno mjerenje sastojaka bilo jedan od razloga zbog kojih se na ovu vagu moglo osloniti u svakoj situaciji.

Ono po čemu se ovaj proizvod posebno izdvajao bila je njegova izdržljivost. Za razliku od brojnih modernih uređaja koji zavise od baterija, elektronici i osjetljivim ekranima, celjska vaga radila je isključivo na mehaničkom principu.

Zbog toga su kvarovi bili rijetki, a čak i kada bi se pojavili, popravka je uglavnom bila jednostavna i pristupačna. Mnoge vage proizvedene prije nekoliko decenija i danas su potpuno funkcionalne, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu izrade.

Dok današnje digitalne vage često stvaraju probleme zbog praznih baterija ili neispravnih ekrana, stara mehanička vaga ostala je simbol pouzdanosti i dugovječnosti. Iako su je u većini domova zamijenili savremeniji uređaji, stara vaga posljednjih godina doživljava svojevrsni povratak.

Brojne porodice i dalje je čuvaju kao uspomenu na prošla vremena, a često se prenosi sa generacije na generaciju kao vrijedan porodični predmet. Istovremeno, mlađe generacije sve češće otkrivaju njen šarm kroz objave na društvenim mrežama, gdje se ističe kao poželjan retro detalj za uređenje doma.

Kolekcionari sve više traže očuvane primjerke

Popularnost ovog nekadašnjeg kuhinjskog klasika dovela je i do povećanog interesa na internet oglasnicima. Dobro očuvani primjerci danas se traže među ljubiteljima retro predmeta, a mnogi ih smatraju vrijednim kolekcionarskim komadima.

Kupci pritom ne traže samo ukrasni predmet, već i uređaj koji, uprkos godinama, često i dalje besprijekorno obavlja svoju funkciju.

Bez obzira nalazi li se još uvijek u svakodnevnoj upotrebi ili zauzima posebno mjesto kao dekoracija, stara vaga iz Celja za mnoge ostaje simbol jednog drugačijeg vremena.

Vremena u kojem su se predmeti kupovali kako bi trajali godinama, a kvalitet i jednostavnost bili važniji od modernih tehnologija. Zbog toga ova legendarna vaga i danas izaziva emocije te ostaje jedan od najprepoznatljivijih kuhinjskih predmeta kojeg se generacije s nostalgijom prisjećaju, prenosi "Dnevno".