Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

Više ljudi je ubijeno, a jedan policajac je ranjen iz vatrenog oružja tokom incidenta povezanog sa porodičnim nasiljem u američkoj saveznoj državi Oregon, saopštili su zvaničnici.

Kada su policajci odgovorili na prijavu pucnjave i porodičnog sukoba nešto prije 16 časova u nedjelju, na njih je otvorena vatra, nakon čega su uzvratili, rekao je načelnik policije grada Sendi, Patrik Haski, na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, jedan policajac pogođen je sa više hitaca, javlja ABC Njuz.

Policajac je hospitalizovan, nalazi se u stabilnom stanju i očekuje se da će preživjeti.

Načelnik je potvrdio da je više osoba poginulo, ali nije precizirao broj žrtava niti njihov identitet.

Dok se osumnjičeni nalazio zabarikadiran u kući, policija je pozvala stanovnike da zaključaju vrata i ostanu u svojim domovima.

Osumnjičeni se predao oko 20 časova, saopštila je policija, nakon čega je ukinuto upozorenje građanima da ostanu u skloništu.

Načelnik Haski opisao je pucnjavu kao "traumatičan događaj za našu zajednicu".

Gradonačelnica Sendija, Ketlin Voker, navela je u saopštenju:

"Naša zajednica u Sendiju tuguje zbog nezamislivog gubitka života u incidentu porodičnog nasilja. Molimo vas da u mislima budete uz našeg policajca, žrtve i njihove najmilije, kao i uz sve članove naše zajednice."

