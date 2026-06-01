Zemlje EU namjerno zatvaraju oči pred zločinima vlade ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja povodom napad ukrajinskih oružanih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu.

"Zemlje EU namjerno, isključivo iz političkih razloga, zatvaraju oči pred zločinima režima Zelenskog", rekao je Nebenzja večeras u Savjetu bezbjednosti UN. Generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačev potvrdio je 30. maja da je ukrajinski borbeni dron udario u zgradu mašinske sale bloka šest nuklearke "Zaporožje" i eksplodirao. Nije bilo žrtava niti štete na ključnoj opremi. (Srna)

