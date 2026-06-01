Nova pravila u Evropskoj uniji od jula

Evropska unija od 7. jula 2026. godine uvodi nova bezbjednosna pravila za sve nove automobile i kamione koji se prvi put budu stavljali na tržište.

Cilj je smanjiti broj saobraćajnih nesreća, posebno naleta sa zadnje strane, koji spadaju među najčešće uzroke teških sudara na evropskim putevima.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na obavezni sistem automatskog upozoravanja pri naglom kočenju. Kada vozač iznenada zakoči ili se aktivira ABS sistem, stop svjetla će početi treperiti kako bi dodatno upozorila vozače iza vozila. U posebno opasnim situacijama automatski će se uključiti sva četiri pokazivača smjera.

Ova tehnologija funkcioniše potpuno samostalno. Senzori prate brzinu i intenzitet kočenja te u djeliću sekunde procjenjuju da li je riječ o vanrednoj situaciji. Stručnjaci ističu da upravo tih nekoliko dodatnih trenutaka upozorenja može spriječiti sudar ili značajno umanjiti njegove posljedice.

Pored toga, nova regulativa donosi i obavezni sistem za praćenje pažnje vozača. Napredni sistem koristi kamere i senzore kako bi pratio položaj glave i smjer pogleda vozača. Ukoliko primijeti znakove umora, dekoncentracije ili skretanja pogleda sa puta, vozača će upozoriti zvučnim i vizuelnim signalima.

Evropski regulatori vjeruju da bi kombinacija ovih bezbjednosnih sistema mogla smanjiti broj smrtonosnih saobraćajnih nesreća za između 10 i 30 odsto. Posebno se očekuju pozitivni efekti na saobraćajnim magistralama i auto-putevima, gdje su reakcije vozača često presudne.