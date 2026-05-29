Alarm koji se ne ignoriše: Ako ovo vidite, auto ima ozbiljan kvar

EPC lampicu na automobilu nikako ne smijete ignorisati, jer postoji mogućnost da ukazuje na ozbiljan kvar.
Prilikom kupovine vozila obavezno provjerite da li posjeduje ovaj „alarm“, kao i to gdje se prikazuje na instrument-tabli.
EPC je skraćenica za „Electronic Power Control“, sistem koji u automobilu prati rad upravljačkih i bezbjednosnih funkcija. Na starijim automobilima EPC se prikazuje kao žuta lampica motora, dok je na novijim modelima jasno prikazano slovima, posebno kod „Folksvagena“, „Audija“, „Škode“ i „Seata“.
Ranije je ovaj sistem kontrolisao rad gasa i paljenje motora, a njegova funkcija je danas šira. On kontroliše i elektronsku kontrolu stabilnosti (ESC), tempomat i druge napredne sisteme koji povećavaju bezbjednost i olakšavaju vožnju. Paljenje EPC lampice implicira problem kod elektronike vozila.
U nekim situacijama može se desiti da su se tempomat ili sistem stabilnosti isključili, a automobil prelazi u režim smanjene snage motora kako bi se spriječilo dodatno oštećenje.
Stručnjaci upozoravaju da se u tom slučaju vožnja ne nastavlja, čak i ako ne primijećujete problem pri upravljanju vozilom. Kada primijetite da je EPC lampica aktivirana, automobil parkirajte na bezbjedno mjesto i potražite pomoć mehaničara.
