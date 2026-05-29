Alarm koji se ne ignoriše: Ako ovo vidite, auto ima ozbiljan kvar

29.05.2026 08:54

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

EPC lampicu na automobilu nikako ne smijete ignorisati, jer postoji mogućnost da ukazuje na ozbiljan kvar.

Prilikom kupovine vozila obavezno provjerite da li posjeduje ovaj „alarm“, kao i to gdje se prikazuje na instrument-tabli.

EPC je skraćenica za „Electronic Power Control“, sistem koji u automobilu prati rad upravljačkih i bezbjednosnih funkcija. Na starijim automobilima EPC se prikazuje kao žuta lampica motora, dok je na novijim modelima jasno prikazano slovima, posebno kod „Folksvagena“, „Audija“, „Škode“ i „Seata“.

Ranije je ovaj sistem kontrolisao rad gasa i paljenje motora, a njegova funkcija je danas šira. On kontroliše i elektronsku kontrolu stabilnosti (ESC), tempomat i druge napredne sisteme koji povećavaju bezbjednost i olakšavaju vožnju. Paljenje EPC lampice implicira problem kod elektronike vozila.

U nekim situacijama može se desiti da su se tempomat ili sistem stabilnosti isključili, a automobil prelazi u režim smanjene snage motora kako bi se spriječilo dodatno oštećenje.

Stručnjaci upozoravaju da se u tom slučaju vožnja ne nastavlja, čak i ako ne primijećujete problem pri upravljanju vozilom. Kada primijetite da je EPC lampica aktivirana, automobil parkirajte na bezbjedno mjesto i potražite pomoć mehaničara.

