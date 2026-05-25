Auto-industrija bruji o povratku legende: Evo kako će izgledati novi Jugo

ATV
25.05.2026 11:53

Играчка црвеног аута Југо
Foto: Pixabay/DexD

Novi Jugo ponovo je postao glavna tema u evropskim automobilskim krugovima, a ugledni njemački i austrijski mediji uveliko pišu o povratku najpoznatijeg jugoslovenskog brenda na veliku scenu.

Nakon što je prošle godine srpski preduzetnik iz Njemačke, Aleksandar Bjelić, čovjek koji je otkupio prava na ime Jugo, podigao prašinu objavljivanjem dizajnerskih rendera, sada stižu konkretni tehnički detalji koji zvuče i više nego obećavajuće.

Na nedavnoj konferenciji SEE Automotive u Beogradu, otkrivene su dalje faze ovog ambicioznog koncepta, a ono što je najviše zaintrigiralo zapadne medije jesu podaci o pogonu i ciljanoj cijeni. Za razliku od papreno skupih modernih automobila, novi Yugo bi trebalo da košta oko 12.000 evra, što ga u startu pozicionira kao jedan od najpristupačnijih novih automobila u Evropi. Iza ovog projekta stoji Bjelićeva jasna vizija da dugoročno pozicionira brend kao proizvođača pristupačnih, ali visoko efikasnih vozila.

Trošiće samo 2,2 litra na 100 km

Ono što je posebno zanimljivo jeste tehnologija ispod haube. Novi model neće biti ni klasičan benzinac, ni čisti „električar“ koji vas tjera da satima visite na punjačima. Planirano je da Jugo dobije hibridni pogon sa tehnologijom produživača dometa. U praksi, to znači da će motor sa unutrašnjim sagorijevanjem prvenstveno služiti kao generator za proizvodnju električne energije.

Sistem neće zahtijevati nikakvo eksterno punjenje na kabl, a pogon bi trebalo da podržava različite vrste goriva. Prema prvim najavama, novi Jugo će trošiti kao upaljač u idealnim uslovima potrošnja će iznositi nevjerovatnih 2,2 litra na 100 kilometara.

Što se tiče dizajna, novi model ostaje vjeran atraktivnoj studiji prikazanoj ranije u Minhenu, a koju potpisuje dizajner iz Zrenjanina, Darko Marčeta. U planu je kompaktni hečbek sa troja vrata, čistih i oštrih linija, sa naglašenom sportskom orijentacijom koja podsjeća na slavne dane Jugića, ali u modernom ruhu.

Prema ranijim najavama i planovima kompanije, prvi, potpuno funkcionalni prototip bi trebalo da bude zvanično predstavljen 2027. godine, na izložbi Ekspo u Beogradu. Da li će iz ovog hrabrog projekta i sjajnih rendera zaista nastati serijski model koji ćemo viđati na ulicama, ostaje da se vidi, ali činjenica da njemački i austrijski mediji već uveliko računaju na njega, govori da je priča i te kako ozbiljna. Čak se priča i da bi kupci trebalo da se pronađu među srpskom dijasporom širom Evrope, odnosno da se igra na kartu nostalgije.

„Jugo ne pokušava da stvori jednostavno više tehnologije, više funkcija ili veću složenost. Naprotiv: Jugo svjesno pita šta je ljudima i tržištima širom svijeta zaista potrebno! Pristupačna, dostupna i realno upotrebljiva mobilnost postaće jedan od najvećih globalnih izazova narednih godina. Upravo zato se Jugo fokusira na efikasnosti i inteligentnoj hibridizaciji umjesto jednostranih rješenja – ne manje, već prava stvar“, vjerovatno najbolje opisuje pravac kretanja kompanije Jugo – napisao je Aleksandar Bjelić na svom „Linkedin“ profilu.

Za kraj, čekamo odgovor na vjerovatno i najvažnije pitanje: Gdje će se novi Jugo 2027. sklapati? Jasno je da to ne može da bude u „rodnom“ Kragujevcu, jer je Zastava fabrika sada u rukama grupe Stelantis. Cijena od 12.000 evra, čak i nešto više, za sada može da se postigne samo u Kini. Vidjećemo da li je to put koji će da nas odvede ka novom Jugiću, prenosi Autoblog.

