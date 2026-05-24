Logo
Large banner

Ljudi u nevjerici zbog prizora na putu u Herceg Novom: ''Svemirsko'' vozilo izazvalo brojne komentare

Autor:

ATV
24.05.2026 16:39

Komentari:

0
Веломобил на путу у Херцег Новом.
Foto: Instagram/Screenshot/podgoricki_vremeplov

Na putevima Crne Gore, tačnije u Herceg Novom proteklih dana zabilježena je neuobičajena scena koja je privukla pažnju vozača i prolaznika.

Naime, na magistrali se pojavilo neobično “svemirsko” vozilo, što je pokrenulo brojne pretpostavke o tome o čemu je zapravo riječ.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Sloga da sačuva srpski narod

Kako se vidi na snimku, objavljenom na Instagram stranici “Podgorički_vremeplov”, na prvi pogled vozilo djeluje gotovo futuristički, ali je zapravo riječ o velomobilu – posebnoj vrsti bicikla – aerodinamičnom vozilu na ljudski pogon, koje vozaču pruža zaštitu od kiše i drugih vremenskih uslova ali i koje zbog svog specifičnog dizajna djeluje gotovo kao da je izašlo iz naučnofantastičnog filma.

Zanimljivost ovog neobičnog vozila dodatno privlači pažnju i zbog njegove cijene koja dostiže oko deset hiljada evra.

U evropskim zemljama sve prisutniji

Iako je ovakav vid prevoza u pojedinim evropskim zemljama sve prisutniji, na putevima u regionu se i dalje veoma rijetko viđa, pa mnogi vozači nisu navikli da ga sreću u saobraćaju.

Zbog toga se apeluje na dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju kako bi se izbjegle potencijalne neprijatne situacije i obezbjedila potpuna bezbjednost na putu.

“Je l’ ovo pužomobil?”

Upravo neobičan izgled vozila privukao je veliku pažnju prolaznika, ali i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Граница Градишка

BiH

Hrvatska izašla u susret BiH, mijenjaju se pravila na granicama

“Brat nije svjestan da se trenutno igra ruskog ruleta”, “Kad kupiš auto sa TEMU-a”, “Samo nam je još ovo falilo po putevima”, “Je l’ ovo usisivač?”, “Danas sam ovo čudo obišao, ide oko 20 km/h i jedva se primjećuje, kao džak na putu”, “Je l’ ovo pužomobil?” – samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Herceg Novi

neobično prevozno sredstvo

Crna Gora

velomobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крупни план руку у жутим рукавицама које чисте зид боцом са распршивачем и сунђером.

Savjeti

Skinite fleke sa zidova bez krečenja: Evo šta vam je potrebno

47 min

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Svijet

Raste broj nestalih u urušavanju zgrade na Filipinima, ima mrtvih

51 min

0
Мода фармерке наочаре

Stil

Kako izabrati idealne naočare za sunce: Pratite ove smjernice

1 h

0
Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Scena

Dragana Mirković iskreno o estetskim korekcijama, otkrila da li je radila nešto na sebi

1 h

0

Više iz rubrike

Нови мобилни радари у КС

Auto-moto

Vozači, oprez: Radari su danas na svakom koraku

21 h

1
Могу ли убице гума стати у крај возачима самоубицама

Auto-moto

Mogu li ubice guma stati u kraj vozačima samoubicama

2 d

0
auto telefon punjenje telefona u autu bežično punjenje

Auto-moto

Zašto odmah treba da prestanete sa punjenjem telefona u automobilu

2 d

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Kada je pravo vrijeme za veliki servis na automobilu

2 d

0

  • Najnovije

17

08

Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

17

07

Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

17

02

Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

16

53

Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

16

53

Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner