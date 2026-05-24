Ljudi u nevjerici zbog prizora na putu u Herceg Novom: ''Svemirsko'' vozilo izazvalo brojne komentare

Na putevima Crne Gore, tačnije u Herceg Novom proteklih dana zabilježena je neuobičajena scena koja je privukla pažnju vozača i prolaznika.

Naime, na magistrali se pojavilo neobično “svemirsko” vozilo, što je pokrenulo brojne pretpostavke o tome o čemu je zapravo riječ.

Kako se vidi na snimku, objavljenom na Instagram stranici “Podgorički_vremeplov”, na prvi pogled vozilo djeluje gotovo futuristički, ali je zapravo riječ o velomobilu – posebnoj vrsti bicikla – aerodinamičnom vozilu na ljudski pogon, koje vozaču pruža zaštitu od kiše i drugih vremenskih uslova ali i koje zbog svog specifičnog dizajna djeluje gotovo kao da je izašlo iz naučnofantastičnog filma.

Zanimljivost ovog neobičnog vozila dodatno privlači pažnju i zbog njegove cijene koja dostiže oko deset hiljada evra.

U evropskim zemljama sve prisutniji

Iako je ovakav vid prevoza u pojedinim evropskim zemljama sve prisutniji, na putevima u regionu se i dalje veoma rijetko viđa, pa mnogi vozači nisu navikli da ga sreću u saobraćaju.

Zbog toga se apeluje na dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju kako bi se izbjegle potencijalne neprijatne situacije i obezbjedila potpuna bezbjednost na putu.

“Je l’ ovo pužomobil?”

Upravo neobičan izgled vozila privukao je veliku pažnju prolaznika, ali i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

“Brat nije svjestan da se trenutno igra ruskog ruleta”, “Kad kupiš auto sa TEMU-a”, “Samo nam je još ovo falilo po putevima”, “Je l’ ovo usisivač?”, “Danas sam ovo čudo obišao, ide oko 20 km/h i jedva se primjećuje, kao džak na putu”, “Je l’ ovo pužomobil?” – samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

(Blic)