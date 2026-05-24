Raste broj nestalih u urušavanju zgrade na Filipinima, ima mrtvih

Najmanje jedna osoba pronađena je mrtva nakon što se zgrada u izgradnji srušila na Filipinima, dok se 21 vodi kao nestala.

Vlasti su saopštile da je osoba za koju je potvrđeno da je preminula 65-godišnji državljanin Malezije čije je tijelo pronađeno u susjednom hotelu koji je takođe pogođen urušavanjem.

Marija Lija Sadžili, službenik za informisanje u regionalnom Birou za zaštitu od požara, rekla je na konferenciji za novinare da je za pet osoba potvrđeno da su zarobljene ispod ruševina.

Zvaničnici su rekli da je pokrenuta istraga o tome šta je uzrokovalo urušavanje višespratne zgrade u gradu Anhelesu, sjeverno od glavnog grada Manile.

Spasioci su se na mjestu događaja mogli vid‌jeti kako se penju preko gomile betonskih ploča i iskrivljenog čelika tragajući za preživjelima.

Koristili su specijalno obučene pse, uređaje za detekciju otkucaja srca i tešku opremu da pretraže ruševine.

Zvaničnici su novinarima rekli da urbanistički dokumenti pokazuju da je zgrada bila zamišljena kao devetospratni kondo-hotel prema odobrenoj dozvoli, ali da se bazen gradi na 10. spratu.