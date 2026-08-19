Autor:ATV redakcija
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Međunarodni krivični sud je mrtav, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
"Međunarodni krivični sud je mrtav. Samo Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, još za to ne zna", prokomentarisao je Dmitrijev na mreži "Iks" reagujući na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove u kojem se izražava žaljenje zbog toga što su SAD uvele sankcije predsjedniku suda Tomoko Akane, prenio je "Sputnjik".
Na internet stranici američkog Ministarstva finansija obavljeno je da su SAD uvele sankcije predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane.
Američke sankcije uvedene japanskom sudiji nastavak su trenda od prošle godine kada su SAD uvele ciljane sankcije za nekoliko zvaničnika Suda, uključujući tužioce i sudije, pozivajući se na naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim djelovanjima u Avganistanu.
Sankcijama se zamrzava sva imovina tih lica koja se nalazi u SAD i onemogućava im se pristup američkom finansijskom sistemu.
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