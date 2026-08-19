Tramp najavljuje: Moguće dodatne sankcije!

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da bi Sjedinjene Države mogle da izvrše dodatni ekonomski pritisak na Iran, pored već uvedenih oštrih sankcija.
"Imamo još stvari koje bismo mogli da sankcionišemo. Imamo spreman veoma drakonski paket sankcija i vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp novinarima.
Američki predsjednik je u današnjem intervjuu ostavio otvorenom mogućnost da nastavi pregovore sa Iranom, ali da za sada ostaje pri nastavku sankcija i pomorske blokade, prenosi Srna.
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