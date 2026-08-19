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Nuklearna elektrana Krško ponovo radi punim kapacitetom

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 20:58

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Нуклеарна електрана Кршко поново ради пуним капацитетом

Jedina slovenačka nuklearna elektrana, Krško ponovo je počela da radi punim kapacitetom, nakon što su se poboljšali vremenski uslovi, a nivo rijeke Save koju koristi za hlađenje, porastao, saopštila je danas elektrana.

Sistem rashladnih tornjeva ostaje u upotrebi kako bi se osiguralo poštovanje ekoloških ograničenja, prenosi STA.

Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i suše, nuklearna elektrana je 6. avgusta smanjila proizvodnju snage na 80 odsto kako bi ograničila svoj uticaj na rijeku Savu, a prošle nedjelje je povećala proizvodnju na 90 odsto kapaciteta, jer su se uslovi blago poboljšali.

Nakon padavina početkom nedjelje i pada temperature, stekli su se uslovi da se elektrana vrati u puni rad u utorak uveče, prenosi Tanjug.

Elektrana je dužna da osigura da prosječna dnevna temperatura rijeke Save na nizvodnoj tački praćenja ne prelazi 28 stepeni Celzijusa, dok doprinos elektrane zagrijavanju mora da ostane ispod tri stepena Celzijusa.

Trenutno je temperatura rijeke 24,2 stepena Celzijusa, a dnevno povećanje temperature vode je 2,8 stepeni Celzijusa.

Izvršni direktor Krška Gorazd Fajfer rekao je da bi se osiguralo poštovanje ekoloških ograničenja uz rad punom snagom, sistem rashladnih tornjeva ostaje u upotrebi, što smanjuje potražnju za vodom iz rijeke Save.

Ipak, ističe, hidrološki uslovi još se nisu normalizovali.

Operator elektrane je saopštio da obezbeđuje odgovarajuće nivoe napona uz proizvodnju električne energije, doprinoseći stabilnosti i pouzdanosti elektroenergetskog sistema u širem regionu.

Zbog toplotnog talasa, suše i niskog vodostaja, vlada je naložila da Krško radi barem minimalnim kapacitetom koji, s obzirom na temperaturu i nivo Save, i dalje omogućava bezbjedan i pouzdan rad.

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