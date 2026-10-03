Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Foto: ATV

Džudo klub “Banjaluka” ponovo je okupio džudiste sa svih regionalnih i evropskih meridijana koji su na tatamiju vodili borbe za medalje na Međunarodnom kupu “Stevan Marković”. Pristiglo je više od 700 takmičara, a svi redom puni su lijepih utiska.

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