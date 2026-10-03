Logo

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.10.2026 20:40

Komentari:

0
Џудо клуб Бањалука
Foto: ATV

Džudo klub “Banjaluka” ponovo je okupio džudiste sa svih regionalnih i evropskih meridijana koji su na tatamiju vodili borbe za medalje na Međunarodnom kupu “Stevan Marković”. Pristiglo je više od 700 takmičara, a svi redom puni su lijepih utiska.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džudo

Banjaluka

medalje

Međunarodni kup Stevan Marković

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лавина планина Непал

Ostali sportovi

Skijaška zvijezda (29) poginula u lavini

1 d

0
Играчи ККИ "Врбас" наступили за репрезентацију Србије у Москви

Ostali sportovi

Igrači KKI "Vrbas" nastupili za reprezentaciju Srbije u Moskvi

2 d

0
Почело тестирање перспективних спортиста

Ostali sportovi

Počelo testiranje perspektivnih sportista

2 d

0
Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

Ostali sportovi

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima