Učenici divljaju u Francuskoj: Žena ih pokušala zaustaviti, spalili joj lice

Žena je u četvrtak zadobila opekotine na licu nakon što ju je mladić napao improvizovanim bacačem plamena dok je pokušavala da spriječi uništavanje imovine tokom nereda povezanih sa protestima srednjoškolaca u Francuskoj.

Snimak napada, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, izazvao je brojne reakcije i osude političara. Na njemu se vidi potpuno maskiran mladić, obučen u crno, kako pomoću spreja i upaljača pravi improvizovani bacač plamena i usmjerava vatru prema glavi žene koja je pokušala da spriječi divljanje grupe mladih na Trgu 4. septembra u Marseju.

Žena je zadobila opekotine prvog stepena na licu, a dan kasnije podnijela je krivičnu prijavu policiji.

🇫🇷 A woman was burned in the face in Marseille after a masked, hooded rioter used an improvised aerosol “flamethrower” against her during the unrest.



Follow: @europa pic.twitter.com/jEZE6KMrVP — Europa.com (@europa) October 2, 2026

Uhapšen maloljetnik

Policija je sinoć uhapsila 15-godišnjeg učenika jedne od marsejskih škola. Istražiteljima Odjeljenja za bezbjednost, koji vode istragu, posebno je zanimljivo to što maloljetnik ranije nije bio poznat pravosuđu niti se nalazio u evidencijama zbog krivičnih ili prekršajnih postupaka.

Incidentu je prethodio pokušaj grupe mladih da uništi autobusko stajalište na Trgu 4. septembra, u sedmom arondismanu Marseja.

FRANCE IS ON FIRE: Police are OUTMANNED. Rioters are looting, torching buses, and lighting SCHOOLS on fire.



400 high schools shut down. Over 300 injured. 3,000 arrests — MOST OF THEM TEENS.



A bystander in France had her FACE SEARED after a rioter used an aerosol can like a… pic.twitter.com/0JSexixJBj — Mr Producer (@RichSementa) October 3, 2026

Žena koja se zatekla na tom mjestu pokušala je da ih spriječi, nakon čega je situacija eskalirala. Maskirani mladić prišao joj je sa sprejom i upaljačem i usmjerio plamen prema njenom licu.

Upozoravamo čitaoce da bi snimak napada za neke mogao biti uznemirujući.

Neredi i sukobi sa policijom

Napad se dogodio tokom jednog od najhaotičnijih dana protesta u departmanu Buš-di-Ron.

Nekoliko sati ranije potpuno je izgorjelo vatrogasno vozilo dok su vatrogasci intervenisali zbog požara smeća ispred srednje škole Sen Egziperi u 15. arondismanu.

Kod srednje škole Viktor Igo, u blizini stanice Sen Šarl, došlo je do više sukoba policije i mladih nakon što su zapaljeni kontejneri za smeće i vrata škole. Do tog trenutka na području Marseja već je bilo zabilježeno nekoliko desetina hapšenja.

#France — High school students continuing the protest demonstrations are chasing the police. pic.twitter.com/VtsSQKL8Zi — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 3, 2026

Gradonačelnik Marseja Benua Pajan iz Socijalističke partije poručio je da grad prolazi kroz neprihvatljiv talas nasilja.

– Naš grad poprište je neprihvatljivog nasilja, požara i napada na profesore, vatrogasce, novinare i stanovnike Marseja, što nijedan cilj ne može opravdati – napisao je Pajan na društvenoj mreži Iks.

Protesti zahvatili više od 1.200 škola

Tokom ove sedmice protesti su zahvatili više od 1.200 francuskih srednjih škola, a policija je u pojedinim slučajevima koristila suzavac i gumene metke.

Uhapšeno je više od 5.000 ljudi, dok su neki demonstranti zadobili teške povrede, među kojima su povrede očiju, polomljeni zubi i povrede glave.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez situaciju je opisao kao „klimu neprihvatljivog nasilja“ i pozvao na ponovno uspostavljanje reda.

Protesti i blokade širom Francuske počeli su prošle sedmice, a u međuvremenu su postali i važno političko pitanje u osjetljivom trenutku za vladu, koja je u četvrtak najavila niz nepopularnih rezova u budžetu za 2027. godinu.

Budžet za obrazovanje trebalo bi da bude povećan za 1,7 odsto, što je manje od stope inflacije, i da dostigne 65,53 milijarde evra, bez uračunatih penzija nastavnika.

Učenici, između ostalog, negoduju zbog predugog trajanja nastave, prevrućih učionica i velikog broja odsutnih zaposlenih.

Napadnut i policajac

U Belforu, na sjeveroistoku Francuske, uhapšen je 17-godišnjak zbog sumnje da je tokom protesta pokušao da ubije policajca.

Bi-Bi-Si (BBC) je potvrdio autentičnost dva snimka na kojima se vidi kako grupa ljudi napada muškarca za kojeg je ministar kasnije potvrdio da je policajac.

Na snimcima se vidi kako ga grupa mladića progoni, nakon čega policajac pada na tlo, a napadači ga više puta udaraju rukama i nogama, uključujući udarce u glavu.

U Pantenu, predgrađu Pariza, policija je krenula prema demonstrantima i uhapsila više osoba nakon što su na policajce bačeni različiti predmeti.

Suzavac je korišten i u Strazburu, gdje je policija strahovala od dalje eskalacije. Kontejneri za smeće zapaljeni su i u Renu i Parizu.

„Što se nas tiče, pobijedili smo“

Šesnaestogodišnja demonstrantkinja Lola rekla je za agenciju AFP da učenici zatvaranje svoje škole smatraju uspjehom protesta.

– Što se nas tiče, pobijedili smo, naša škola je jutros zatvorena – rekla je ona.

Tvrdi i da je postupanje policije samo dodatno pogoršalo situaciju.

– Zbog toga smo još ljući. Policija nema pravo da nas udara niti da koristi suzavac protiv nas – kazala je.

Policija je u međuvremenu objavila fotografije predmeta oduzetih demonstrantima. Među njima su bili Molotovljevi kokteli, sjekira i takozvani minobacački vatromet.

Ministarstvo obrazovanja saopštilo je da je na više školskih objekata pričinjena značajna materijalna šteta, nakon napada na vrata, ulaze i ograde.

Na srednjoj školi Nelson Mandela u Nantu šteta je, prema podacima regionalne uprave, premašila dva miliona evra. Požar je uništio stakleni ulaz i dio unutrašnjosti škole.