Stiže vremenski preokret koji niko ne očekuje

Pred nama je nekoliko sunčanih i toplih dana, ali već od sredine nedelje dolazi do postepenog naoblačenja i pada temperature koji označavaju početak prave jeseni.

Očigledno je da će promjena vremena zahvatiti dobar dio srednje Evrope.

Austrijski Kronen Cajtung citira meteorologa Gerharda Honvartera koji kaže da će do srijede jesen pokazivati “svoju prijatnu stranu”, ali da će od četvrtka nadalje “vreme postati uzbudljivo”.

Već danima je toplo kao da je kraj ljeta, ističe Hohenwarter, a razlog tome je snažan sistem visokog pritiska koji se sada polako povlači prema Skandinaviji i Finskoj. U međuvremenu, sistem niskog pritiska u blizini Islanda prenosi topli vazduh prema nama. Na zadnjoj strani sistema niskog pritiska, hladniji vazduh struji prema jugu. Istovremeno, drugi sistem niskog pritiska iznad istočne Evrope donosi vlažan i hladan vazduh prema istočnom Mediteranu.

Ovi uslovi trenutno uzrokuju obilne kiše u toploj mediteranskoj regiji južne Francuske i blizu Krita.

Drastičan pad temperature i mogućnost snijega

Meteorolog je istakao da će vremenska situacija ostati stabilna do srijede, a nakon toga slijedi promjena za koju se još uvijek ne može precizno utvrditi koliko će biti drastična.

– Raspon mogućnosti je ogroman, a neizvesnost je još veća u južnoj Austriji. Na nadmorskoj visini od 1.500 metara temperatura bi već mogla pasti na 0 stepeni. To bi moglo značiti snijeg i na nižim visinama – rekao je Hohenwarter, prenosi Jutarnji list.

RHMZ vremenska prognoza za Srbiju

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u poned‌jeljak, ujutru će biti hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, dok će po kotlinama južne Srbije postojati uslovi i za slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura kretaće se od -1 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

Drugog dana nedelje, u utorak, jutro ostaje hladno sa lokalnim slabim prizemnim mrazom. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo uz slab promjenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 0 do 10 stepeni, dok će najviša biti od 24 do 27 stepeni.

U srijedu zadržaće se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugoistočni, dok se u košavskom području poslije podne očekuje njegovo pojačanje. Najniža temperatura od 2 do 12 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Prema RHMZ prognozi za narednih pet dana, od 8. do 12. oktobra, očekuje se umjereno do znatno oblačno vrijeme, ponegde s kišom. Jutarnja temperatura biće u porastu, dok će najviša dnevna temperatura biti u manjem padu.

Prvi snijeg u brdsko-planinskim pred‌jelima

Ivan Ristić, meteorolog, kaže da se u Srbiji u petak, 9. oktobra završava Miholjsko ljeto i da ulazimo u promjenljiv i hladniji period. Uz prohladno vrijeme očekuje i kišu.

– Uz jače zahlađenje u noći između 12. i 13. oktobra čekamo i snijeg na Zlatiboru, Tari i Divčibarama – poručuje Ristić.