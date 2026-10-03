Logo

Dva komandanta Islamskog džihada ubijena u Gazi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
03.10.2026 18:37

Komentari:

0
Два команданта Исламског џихада убијена у Гази
Foto: Tanjug / AP

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su u odvojenim vazdušnim napadima u gradu Gazi ubile dva komandanta “Islamskog džihada”.

Vojska je jednog identifikovala kao Ahmeda Mahmuda Harba Ramlavija, komandanta raketnog sistema bataljona Šudžaija, a drugog kao Munira Ibrahima Masra, šefa protivtenkovske raketne ćelije.

IDF je saopštio da su obojica radila na obnavljanju kapaciteta terorističke organizacije u onome što su nazvali sistematskim kršenjem sporazuma o prekidu vatre.

Podijeli:

Tagovi :

Gaza

džihadisti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хтио скочити с моста, а онда га је полиција изрешетала након што је одустао од самоубиства

Svijet

Htio skočiti s mosta, a onda ga je policija izrešetala nakon što je odustao od samoubistva

5 h

1
Хорор у Нигерији: У саобраћајној несрећи погинуло најмање 20 људи

Svijet

Horor u Nigeriji: U saobraćajnoj nesreći poginulo najmanje 20 ljudi

6 h

0
Грчка вратила реликвије и посмртне остатке цара Самуила

Svijet

Grčka vratila relikvije i posmrtne ostatke cara Samuila

6 h

0
Руси вјежбали са Кинезима, па стигло нуклеарно упозорење

Svijet

Rusi vježbali sa Kinezima, pa stiglo nuklearno upozorenje

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima