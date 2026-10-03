Dva komandanta Islamskog džihada ubijena u Gazi

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su u odvojenim vazdušnim napadima u gradu Gazi ubile dva komandanta “Islamskog džihada”.

Vojska je jednog identifikovala kao Ahmeda Mahmuda Harba Ramlavija, komandanta raketnog sistema bataljona Šudžaija, a drugog kao Munira Ibrahima Masra, šefa protivtenkovske raketne ćelije.

IDF je saopštio da su obojica radila na obnavljanju kapaciteta terorističke organizacije u onome što su nazvali sistematskim kršenjem sporazuma o prekidu vatre.