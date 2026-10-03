Grčka vratila relikvije i posmrtne ostatke cara Samuila

Grčka i Bugarska formalno su razmijenile neprocjenjive religijske relikvije i posmrtne ostatke, čime je okončan kulturni spor o kojem su dvije zemlje pregovarale decenijama.

Svečanost je organizovana uz najviše državne počasti, a primopredaja je obuhvatila vrijedne vjerske predmete odnesene iz Grčke tokom Prvog svjetskog rata, kao i posmrtne ostatke za koje se vjeruje da pripadaju caru Samuilu, srednjovjekovnom vladaru kojeg Bugarska smatra jednim od svojih nacionalnih heroja.

Grčka je ovaj dogovor predstavila kao primjer napretka koji države mogu postići u sličnim sporovima oko povratka kulturnog nasljeđa, a premijer Kirijakos Micotakis izrazio je nadu da će sporazum dodatno osnažiti nastojanja Atine da vrati skulpture sa Partenona i poslati jasnu poruku Velikoj Britaniji.

Prenos posmrtnih ostataka cara Samuila

„Svjetska zajednica suštinski preispituje svoj dugogodišnji stav prema zaštiti kulturnog nasljeđa“, rekao je Micotakis okupljenima na svečanosti u Solunu.

Kako je naveo, ta promjena ogleda se i u ovoj inicijativi, zasnovanoj na principu da se spomenici i istorijsko nasljeđe ne mogu tretirati kao ratni plijen niti kao posljedica okolnosti koje su nastale nakon njihovog stvaranja.

Dogovor poslije pola vijeka pregovora

Grčko-bugarski dogovor postignut je nakon 50 godina intenzivne kulturne diplomatije između dvije susjedne zemlje.

Micotakis je poručio da je to istovremeno primjer „političke volje“ neophodne za rješavanje jednog od najdugotrajnijih kulturnih sporova u Evropi – pitanja mermera Partenona iz petog vijeka prije nove ere.

„Bilo je potrebno vrijeme, a prije svega politička volja i odlučnost da se prevaziđu prepreke iz prošlosti“, rekao je grčki premijer.

Prema dogovoru, Grčkoj će biti vraćeno 48 relikvija, među kojima su ikone, krstovi i bogato ukrašeni crkveni predmeti koje su bugarske trupe odnijele iz crkava i manastira na sjeveru Grčke tokom Prvog svjetskog rata.

Više od sto godina ti predmeti čuvani su u Nacionalnom istorijskom muzeju Bugarske.

S druge strane, posmrtni ostaci cara Samuila, koji se u Bugarskoj smatra nacionalnim herojem zbog borbe za očuvanje nezavisnosti od Vizantijskog carstva, otkriveni su prije više od 60 godina tokom arheoloških istraživanja u pograničnom dijelu Grčke.

Car Samuilo vraćen uz najviše državne počasti

Bugarske vlasti organizovale su povratak posmrtnih ostataka uz pune državne počasti.

Ostaci cara Samuila prevezeni su vojnim avionom u Sofiju, uz pratnju borbenih aviona, dok je po dolasku ispaljen počasni plotun od 21 topovskog hica.

Organizovan je i besplatan prevoz za građane koji su željeli da odaju počast.

Bugarski premijer Rumen Radev, nekadašnji oficir vazduhoplovstva, rekao je tokom ceremonije da predmeti koji se razmjenjuju pripadaju istorijskom nasljeđu oba naroda.

„Ovo su predmeti koji pripadaju objema našim narodima. Oni predstavljaju naše sjećanje i našu vezu, a naši sunarodnici i buduće generacije zaslužuju i moraju imati priliku da odaju počast svojim precima“, rekao je Radev.

On je dodao da je car Samuilo u prošlosti možda dijelio dvije zemlje, ali da ih danas povezuje.

„On jača našu stratešku saradnju i čini istorijske odnose između naših država i naroda još snažnijim“, poručio je Radev.

Micotakis ponovo otvorio pitanje mermera Partenona

Micotakis je naglasio da grčka kampanja za povratak mermera Partenona nije vođena „nejasnim nacionalnim zahtjevom“, niti dovodi u pitanje ulogu muzeja širom svijeta.

Atina, kako je rekao, ostaje posvećena vraćanju skulptura jer bi njihovo ponovno objedinjavanje omogućilo posjetiocima da u cjelini dožive jedno od najznačajnijih dostignuća klasične umjetnosti.

„Upravo isti princip – princip cjelovitosti spomenika – osnova je naših kontinuiranih napora da ponovo ujedinimo skulpture Partenona. Partenon predstavlja jedinstven i poseban slučaj“, rekao je Micotakis.

Prema njegovim riječima, nije riječ samo o nacionalnom pitanju, već o obnovi univerzalnog spomenika koji je i dalje nasilno razdvojen.

„Moja zemlja neće prihvatiti aranžmane koji podrazumijevaju priznavanje stranog vlasništva ili navodno pozajmljivanje sopstvenog blaga. Naprotiv, vjerujemo da je došlo vrijeme za istinu, razum, pravdu i moral“, poručio je grčki premijer.

Skulpture sa Partenona iz petog vijeka prije nove ere uklonjene su sa hrama po nalogu lorda Elgina, tadašnjeg britanskog ambasadora pri Osmanskom carstvu, u okolnostima koje su kasnije postale predmet brojnih sporova.

Britanski muzej (British Museum) nabavio ih je 1816. godine, nakon što je Elgin, suočen sa finansijskim problemima, bio primoran da ih proda.

Od tada su izložene u Britanskom muzeju u Londonu.