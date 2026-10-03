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Mediji: Rusija i SAD razgovaraju o naftnom ugovoru vrijednom više milijardi dolara

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03.10.2026 15:41

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Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара
Foto: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Rusija i SAD navodno vode pregovore o mogućnosti zaključivanja naftnog ugovora vrijednog više milijardi dolara.

"Pregovori administracije američkog predsjednika Donalda Trampa i Rusije o prekidu sukoba u Ukrajini prošireni su i sada uključuju naftni ugovor vredan više milijardi dolara", piše list "Njujork tajms" pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Izvori su naveli da se radi o mogućoj prodaju ruskih energetskih aktiva.

List prenosi da se razgovori, koji traju već nekoliko mjeseci, odnose na naftna polja, rafinerije i benzinske stanice širom svijeta čiji je vlasnik "Lukoil".

Prema jednom od izvora, američka strana vidi taj sporazum kao način da se poboljšaju odnosi sa Rusijom i snize globalne cijene energenata.

Nakon što je u oktobru 2025. godine uvršten na američku listu sankcija, "Lukoil" je najavio prodaju svoje međunarodne imovine, uključujući rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, dok je njegova imovina u Bugarskoj stavljena pod spoljnu upravu.

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naftovod

Rusija

SAD

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