Mediji: Rusija i SAD razgovaraju o naftnom ugovoru vrijednom više milijardi dolara

"Pregovori administracije američkog predsjednika Donalda Trampa i Rusije o prekidu sukoba u Ukrajini prošireni su i sada uključuju naftni ugovor vredan više milijardi dolara", piše list "Njujork tajms" pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Izvori su naveli da se radi o mogućoj prodaju ruskih energetskih aktiva.

List prenosi da se razgovori, koji traju već nekoliko mjeseci, odnose na naftna polja, rafinerije i benzinske stanice širom svijeta čiji je vlasnik "Lukoil".

Prema jednom od izvora, američka strana vidi taj sporazum kao način da se poboljšaju odnosi sa Rusijom i snize globalne cijene energenata.

Nakon što je u oktobru 2025. godine uvršten na američku listu sankcija, "Lukoil" je najavio prodaju svoje međunarodne imovine, uključujući rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, dok je njegova imovina u Bugarskoj stavljena pod spoljnu upravu.