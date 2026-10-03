Logo

Jake oluje na Kritu primorale stanovništvo na evakuaciju, osam radnika zarobljeno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.10.2026 15:10

Komentari:

0
Поглед из ваздуха на поплављено подручје у близини града Јерапетра на острву Крит, у јужној Грчкој, у суботу, 3. октобра 2026. године, док неповољне временске прилике изазивају поплаве, оштећења на путевима и озбиљне поремећаје широм острва.
Foto: Tanjug/InTime News via AP

Jake oluje nastavile su danas da pogađaju ostrvo Krit, izazivajući poplave i primoravajući nadležne da iz vozila i kuća spase desetine ljudi.

Osam radnika je ostalo zarobljeno unutar klisure Samarija na zapadu Krita, jedne od najpopularnijih turističkih atrakcija na ostrvu, nakon što je voda poplavila stazu, prenio je portal Katimerini.

Oni su blokirani na oko sedam kilometara od ulaza, duž 13 kilometara duge klisure.

Nadležni su im naložili da ostanu na bezbjednoj lokaciji, jer su uslovi onemogućavali njihovu bezbjednu evakuaciju.

Jedan od radnika izjavio je za grčki javni servis ERT da imaju dovoljno hrane i drugih zaliha da izdrže do srijede, kao i da su u stalnoj komunikaciji sa vlastima.

Kazao je da vjerovatno neće moći da napuste lokaciju dok se bujične poplave ne povuku i kiša ne prestane.

Грчка, Крит олујно невријеме

Svijet

Snažno nevrijeme pogodilo Krit

Vlasti su izdale hitno upozorenje putem sistema 112 stanovnicima šire oblasti Milopotamos u Retimnu, opštini u centralno-zapadnom Kritu, pozivajući ih da ograniče kretanje i presele se na više terene zbog vremenskih nepogoda.

Po riječima gradonačelnika Milopotamosa Jorgosa Kladosa, situacija je posebno teška u selu Zonijana, gdje se izlila lokalna rijeka, a kuće u blizini njenih obala su evakuisane.

On je takođe naredio evakuaciju naselja Dafnedes, prenosi Tanjug.

Opsežna šteta zabilježena je i na putevima i ruralnoj infrastrukturi oko Livadije, gde je pristup ponovo bio prekinut usled nastavka jake kiše.

Na jugoistoku Krita vatrogasci su spasili 23 ljudi iz vozila i kuća u oblastima Ferma i Makris Gialos kod Ierapetre.

Put koji povezuje Ierapetru sa Siteijom, gradom na istočnoj obali Krita, teško je oštećen, pri čem su tri dionice istočno od Ferme potpuno presječene.

Na Kritu je zabilježena izuzetno visoka količina padavina tokom oluja

Vlasti su zadržale visok nivo pripravnosti širom Krita, uz raspoređivanje dodatnog osoblja za vanredne situacije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krit

Oluja

evakuacija

Grčka

Komentari (0)

Pročitajte više

Невријеме Крит

Svijet

Jedna osoba stradala tokom nevremena na Kritu, dvoje povrijeđeno

2 d

0
Мистериозан инцидент: Дипломата пао са трећег спрата у Љубљани, у критичном је стању

Region

Misteriozan incident: Diplomata pao sa trećeg sprata u Ljubljani, u kritičnom je stanju

1 sedm

0
Тихи океан, Пацифик

Nauka i tehnologija

Zona rascjepa je dostigla „kritičan prag” - formira se novi svjetski okean

1 sedm

0
Ужас у Аустралији: Дијете пронађено мртво у аутомобилу, двоје дјеце и жена у критичном стању

Svijet

Užas u Australiji: Dijete pronađeno mrtvo u automobilu, dvoje djece i žena u kritičnom stanju

1 sedm

0

Više iz rubrike

Ново упозорење Москве: Странци да не бораве у Украјини

Svijet

Novo upozorenje Moskve: Stranci da ne borave u Ukrajini

9 h

0
Припадници јужнокорејске војске посматрају територију Сјеверне Кореје са осматрачнице за уједињење у Паџуу, у Јужној Кореји, у близини границе са Сјеверном Корејом, у сриједу, 16. септембра 2026. године.

Svijet

Sjeverna Koreja testirala stratešku raketu srednjeg dometa

9 h

0
Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.

Svijet

Drama iznad Atlantika: Avion sa šest osoba nestao bez traga

9 h

0
Снажно олујно невријеме погодило је грчко острво Крит, узрокујући поплаве и штету, а власти су у акцијама спасиле десетине људи из возила и кућа.

Svijet

Snažno nevrijeme pogodilo Krit

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

0:00

Tvoje dobro jutro (R)

jutarnji program

1:30

Vježbajte sa Lidijom (R)

lajfstajl

2:00

Narod priča (R)

putopis

5:00

Adria sportska komferencija, snimak panela (R)

sportski program

Stanje na graničnim prelazima