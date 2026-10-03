Jake oluje na Kritu primorale stanovništvo na evakuaciju, osam radnika zarobljeno

Jake oluje nastavile su danas da pogađaju ostrvo Krit, izazivajući poplave i primoravajući nadležne da iz vozila i kuća spase desetine ljudi.

Osam radnika je ostalo zarobljeno unutar klisure Samarija na zapadu Krita, jedne od najpopularnijih turističkih atrakcija na ostrvu, nakon što je voda poplavila stazu, prenio je portal Katimerini.

Oni su blokirani na oko sedam kilometara od ulaza, duž 13 kilometara duge klisure.

Nadležni su im naložili da ostanu na bezbjednoj lokaciji, jer su uslovi onemogućavali njihovu bezbjednu evakuaciju.

Jedan od radnika izjavio je za grčki javni servis ERT da imaju dovoljno hrane i drugih zaliha da izdrže do srijede, kao i da su u stalnoj komunikaciji sa vlastima.

Kazao je da vjerovatno neće moći da napuste lokaciju dok se bujične poplave ne povuku i kiša ne prestane.

Svijet Snažno nevrijeme pogodilo Krit

Vlasti su izdale hitno upozorenje putem sistema 112 stanovnicima šire oblasti Milopotamos u Retimnu, opštini u centralno-zapadnom Kritu, pozivajući ih da ograniče kretanje i presele se na više terene zbog vremenskih nepogoda.

Po riječima gradonačelnika Milopotamosa Jorgosa Kladosa, situacija je posebno teška u selu Zonijana, gdje se izlila lokalna rijeka, a kuće u blizini njenih obala su evakuisane.

On je takođe naredio evakuaciju naselja Dafnedes, prenosi Tanjug.

Opsežna šteta zabilježena je i na putevima i ruralnoj infrastrukturi oko Livadije, gde je pristup ponovo bio prekinut usled nastavka jake kiše.

Na jugoistoku Krita vatrogasci su spasili 23 ljudi iz vozila i kuća u oblastima Ferma i Makris Gialos kod Ierapetre.

Put koji povezuje Ierapetru sa Siteijom, gradom na istočnoj obali Krita, teško je oštećen, pri čem su tri dionice istočno od Ferme potpuno presječene.

Na Kritu je zabilježena izuzetno visoka količina padavina tokom oluja

Vlasti su zadržale visok nivo pripravnosti širom Krita, uz raspoređivanje dodatnog osoblja za vanredne situacije.