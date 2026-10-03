Novo upozorenje Moskve: Stranci da ne borave u Ukrajini

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ponovilo je upozorenje stranim državljanima i osoblju diplomatskih misija da ne putuju u Ukrajinu i ne borave u toj zemlji.

Ministarstvo je upozorilo strane državljane i diplomate da ne ostanu u Kijevu ili da se ne zadržavaju u blizini vojnih objekata u Ukrajini.

"Rusija je ranije pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i da se uzdrže od posjete Ukrajini, i savjetovala je stanovnicima zemlje da se drže podalje od vojnih i administrativnih infrastrukturnih objekata", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da strani državljani i diplomate koji nisu napustili Kijev svjesno dovode svoje živote u smrtnu opasnost.

"Primjećujemo da nisu svi poslušali ova upozorenja i pojedini svjesno izlažu svoje živote smrtnoj opasnosti. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ponavlja upozorenje stranim državljanima, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini ili ne putuju na njenu teritoriju", navodi se u saopštenju.

Upozorenje stranim državljanima i diplomatama da napuste Kijev bilo je uključeno u saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova od 25. maja 2026. godine i u diplomatske note poslate stranim partnerima.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin ponovio je upozorenje 27. maja tokom brifinga za diplomatski kor, prenosi Srna.