Stupilo na snagu ograničenje cijena goriva

Ograničenje cijena goriva stupilo je na snagu u Poljskoj, finansirano novim porezom na neočekivane prihode na naftne kompanije, što benzin i dizel čini znatno jeftinijim za vozače.

Poljski predsjednik Karol Navrocki potpisao je zakon o porezu na neočekivane prihode u četvrtak, 1. oktobra, otvarajući put novom vladinom paketu olakšica za cijene goriva, koji je danas stupio na snagu.

Zakon o porezu na neočekivane prihode bio je predmet najnovije političke prepirke između poljske Vlade i predsjednika, koji je stavio veto na prvi pokušaj tokom ljeta.

Uprkos popuštanju pod pritiskom javnosti i potpisivanju zakona, predsjednik je ovaj zakon uputio na preispitivanje Ustavnom sudu.

Kako javlja novinska agencija PAP, zakonom se uvodi porez od 60 odsto na višak profita od prodaje tečnih goriva.

Primjenjuje se na neočekivani profit proizvođača goriva i kompanija koje posjeduju licencu za prekograničnu trgovinu gorivom, a koji je ostvaren između 1. marta 2026. i 31. marta 2027. godine.

Dobijeni prihod će se direktno ulivati u državni budžet.

"Svaka zlota prikupljena zahvaljujući ovom zakonu mora se potrošiti na smanjenje cijena goriva", rekao je Navrocki nakon potpisivanja.

Paket olakšica za cijene goriva, koji će važiti do kraja godine, smanjuje PDV na gorivo sa sadašnjih 23 na osam odsto.

Primjenjivaće se i niži porez na energiju, kao i maksimalna cijena koju dnevno određuje Ministarstvo energetike.

Iz Ministarstva je juče saopšteno da je maksimalna cijena za vikend ekvivalentna 1,54 evra po litru za običan benzin, 1,73 evra za premijum benzin i 1,80 evra za dizel.

U poređenju sa prosječnim cijenama na benzinskim pumpama juče ujutru, ovo predstavlja uštedu do 32 centa po litru za vozače, u zavisnosti od vrste goriva, prenosi Srna.