Haos na ulicama Francuske ne prestaje: Đaci pale i ruše, prijetnja uzdrmala Pariz!

Jedan demonstrant uhapšen je u petak nakon što je zaprijetio da će zapaliti Jelisejsku palatu u Parizu, dok su protesti srednjoškolaca širom zemlje eskalirali, piše britanski „Telegraf“.

Bijesni mladi ljudi izašli su na ulice, palili kontejnere i ulaze u škole i sukobljavali se sa policijom za razbijanje demonstracija.

Protesti su održani uprkos naporima francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njegove vlade koji se bore da obuzdaju sve nasilnije demonstracije zbog uslova u školama i finansiranja obrazovanja.

Ministarstvo prosvjete saopštilo je da su do ranog popodneva protesti uticali na rad 560 škola. U talasu nasilja jedan tinejdžer završio je u bolnici u Strazburu nakon što je aerosolna limenka bačena u vatru eksplodirala i pogodila učenika u ruku.

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U Marseju je žena koja je sa strane protestovala protiv nasilja napadnuta. Maskirani muškarac je pomoću aerosolne limenke i upaljača napravio improvizovani bacač plamena i ispalio plamen u njeno lice. Za sada nije poznato koliko je teško povrijeđena.

U četvrtak je policija uhapsila Ričija Tiboa, aktivistu i bivšeg parlamentarnog saradnika stranke Nepokorena Francuska (LFI), nakon što je pozvao učenike da zapale Jelisejsku palatu i pokrenu revoluciju.

„Napašćemo svaku policijsku stanicu u ovoj zemlji. Sutra ćemo zapaliti Jelisejsku palatu“, rekao je on okupljenima u predgrađu Pariza Sen Deniju.

Ces images d’une rare violence sont insoutenables.



Le policier volontairement ciblé a été hospitalisé après avoir perdu connaissance. Son état n’inspire heureusement plus d’inquiétude majeure à cette heure. Toutes mes pensées l’accompagnent.



Une enquête a été ouverte par le… https://t.co/jRONDcMUIT — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 2, 2026

Tibo (23) nalazi se pod sudskim nadzorom i zabranjeno mu je da prisustvuje demonstracijama. Prošlog mjeseca mu je suđeno zbog prijetnji šefu države, a odluku suda trebalo bi da sazna sljedeće nedjelje.

U gradu Belforu, na sjeveroistoku Francuske, blizu granice sa Švajcarskom, snimljen je trenutak kada je policajac u civilu oboren na zemlju, nakon čega ga je grupa tinejdžera okružila i više puta udarila nogama u glavu.

„Ovi snimci izuzetno brutalnog nasilja su nepodnošljivi“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Loran Niz na društvenoj mreži Iks.

Međutim, policijski odgovor na proteste učenika takođe je naišao na kritike Sindikata sudija, koji je osudio postupanje policije prema maloljetnicima kao grubu i nesrazmjernu upotrebu sile.

„Suočena sa ovim opravdanim bijesom, vlada je izabrala brutalan odgovor. Nije iznenađujuće što policijska strategija nije prilagođena posebnoj ranjivosti ovog pokreta, koji uglavnom čine djeca, čija zaštita ne može da se primjenjuje selektivno“, navodi se u saopštenju objavljenom u petak.

Jedan četrnaestogodišnjak ostao je bez nekoliko zuba kada je policajac tokom blokade ispred njegove srednje škole u blizini Pariza ispalio granatu sa suzavcem iz bacača i pogodio ga u vilicu iz neposredne blizine.

U petak su zaposleni u srednjoj školi u Sen Deniju osudili policijsko nasilje nakon što je policajac na motociklu navodno namjerno udario učenika koji je bio pješke, a zatim ga tukao dok je ležao na zemlji pred svjedocima.

Ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro takođe se oglasio povodom unutrašnje krize, pozvavši na smirivanje situacije i osudivši nasilje, ali istovremeno braneći pravo učenika na protest.

„Da, pravo na protest je neotuđivo. Ali nasilje je neopravdano, a cinično iskorišćavanje mladih u političke svrhe je neodgovorno. Ipak, bilo bi pogrešno dozvoliti da strašni i šokantni prizori srednje škole u plamenu zasjene duboku zabrinutost i opravdane težnje francuske omladine“, napisao je na Iksu.

Le calme doit impérativement revenir dans les lycées et les universités. Oui, le droit de manifester est inaliénable. Mais les violences sont inexcusables et l'instrumentalisation cynique de la jeunesse à des fins politiques est irresponsable.



Pour autant, on aurait tort de… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 2, 2026

Nakon sastanka sa ministrom prosvjete, sindikati srednjoškolaca osudili su nasilje, ali pozvali kolege da nastave protestni pokret nacionalnim štrajkom u utorak.

Ministar prosvjete Eduar Žefre rekao je za BFMTV-RMC da je od početka protesta 21. septembra povrijeđeno najmanje 65 zaposlenih, među kojima 40 direktora škola, kao i 170 učenika.

„Jasno je da postoji kampanja za napad i uništavanje javnog obrazovnog sistema“, rekao je Žefre, dodajući da je „pokret promijenio mnogo toga“.

Žefre, koji je u petak trebalo da se sastane sa predstavnicima učeničkih sindikata uoči nacionalnih protesta planiranih za utorak, rekao je: „Pokret su preuzele nasilne marginalne grupe.“

Policija je u petak ujutru uhapsila još 150 ljudi, čime je ukupan broj hapšenja od četvrtka dostigao 2.100.

Protesti su počeli prije nedjelju dana u regionu Il de Frans, gdje su učenici demonstrirali zbog prenatrpanih učionica, nedostatka nastavnika i sve lošijeg stanja školskih objekata.

Bijes se proširio na nekoliko regiona i univerzitete, što je izazvalo demonstracije širom zemlje i eskaliralo u nasilne sukobe sa policijom, koji su kulminirali ove nedjelje.

Jedna francuska tinejdžerka, Kesija iz Pantena kod Pariza, rekla je: „U odjeljenju nas je 35, nemamo dovoljno stolica u učionicama, a jednočasovna pauza za ručak je prekratka da svi stignemo da uzmemo hranu.“ Petnaestogodišnjakinja je potom pobjegla kada je policija upotrijebila suzavac.

Prema nacrtu budžeta Francuske za 2027. godinu, koji je vlada predstavila u četvrtak, izdvajanja za obrazovanje biće povećana za 1,7 odsto, na 65,53 milijarde evra, što je ispod stope inflacije, ne računajući penzije nastavnika.

Obrazovanje je tradicionalno najveća stavka u francuskom budžetu, ali će se to sljedeće godine promijeniti. Očekuje se da će troškovi servisiranja javnog duga dostići 74,5 milijardi evra, navodi se u nacrtu budžeta.

Obavještajne službe saopštile su na kriznom sastanku u četvrtak da su protestni pokret pokrenuli političari iz stranke Nepokorena Francuska, koja pripada radikalnoj ljevici.

Visoki funkcioneri stranke Nepokorena Francuska odbacili su te tvrdnje i optužili vladu da politizuje proteste uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj, zakazanih za 18. april.

Žan-Lik Melanšon, lider Nepokorene Francuske LFI, pozvao je u četvrtak učenike da koriste „isključivo nenasilne metode borbe“, nakon optužbi da stranka podstiče nemire.

Vlasti u regionu Overnja-Rona-Alpi na jugu Francuske procjenjuju da bi šteta nastala tokom protesta učenika mogla da dostigne 30 miliona evra.

U regionima Il de Frans i Oksitanija, šteta se procjenjuje na ukupno 10 miliona evra.

(Telegraf)