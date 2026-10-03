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Pretučen Zoran Marjanović

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03.10.2026 10:42

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Претучен Зоран Марјановић

Zoran Marjanović, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, pretučen je tokom noći, nakon čega je hitno primljen u bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć, prenose srpski mediji.

Kako saznaje Kurir, Marjanović je zadobio više udaraca u predjelu glave i tijela, zbog čega je bilo neophodno da bude podvrgnut ljekarskom pregledu.

Medicinski stručnjaci su mu sanirali povrede i obavili neophodnu medicinsku dijagnostiku.

"Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija", kaže izvor Kurira.

Za sada nema informacija o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta, kao ni o tome ko je učestvovao u napadu na Marjanovića.

Nastavlja se suđenje Zoranu Marjanoviću

Podsjetimo, u Višem sudu u Beogradu je nedavno za 7. oktobar odloženo suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović.

Suđenje je odloženo zbog tehničkih problema sa puštanjem video-snimaka sa nadzornih kamera na dan ubistva.

Vještak je predložio da na narednom suđenju svi snimci budu pregledani.

Zoran Marjanović od početka suđenja negira krivicu

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično djelo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode, prenosi Blic.

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Tagovi :

Zoran Marjanović

Jelena Marjanović

hapšenje

Napad

fizički napad

medicinska pomoć

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