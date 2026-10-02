Pet godina bez sestre: Milica Todorović progovorila o velikoj izdaji

„Ne volim da osuđujem ljude, svako ima neku svoju muku, svakome je njegova muka najveća i, naravno, ja sam i sestri oprostila“, kazala je Milica.

Pjevačica Milica Todorović (34) u više navrata govorila je o privatnom životu, a nikada nije krila koliko joj porodica znači i koliko joj je važna njihova podrška.

Ipak, njen odnos sa starijom sestrom Jovanom jedno vrijeme bio je ozbiljno narušen, pa pet godina nisu razgovarale.

Jovanin suprug četiri godine bio je Miličin menadžer, a njihov poslovni odnos završio je nesuglasicama o kojima se svojevremeno dosta pisalo u medijima. Prema tim navodima, povjerenje je bilo narušeno zbog navodne finansijske prevare koja je uključivala 60.000 evra.

Otvoreno o udaljenosti

Milica je kasnije otvoreno govorila o periodu u kojem je bila udaljena od sestre i njenih sestrića.

„Od moje starije sestre muž bio je moj menadžer četiri godine i tu se desila jedna velika izdaja. Sestra nije mogla da stane na moju stranu, već je ostala sa suprugom zbog djece. No, nebitno, ja sam narednih pet godina ostala bez moje sestre i mojih sestrića. To je sestra za koju sam ja posebno vezana“, ispričala je Milica.

Kako je navela, prošle godine odlučila je razgovarati sa zetom i reći mu sve ono što je godinama držala u sebi.

„Prošle godine sam sjela sa svojim zetom i sve što sam držala u sebi četiri-pet godina, sve sam mu rekla, sve najružnije stvari. Izvinio se i iskreno se pokajao“, otkrila je pjevačica.

Težak period

Milica je priznala da joj je posebno teško padalo to što njena sestra nije znala na čiju stranu da stane, ali je s vremenom pokušala razumjeti i njenu poziciju.

„Ali nekako i nju razumijem i ja se trudim da svijet gledam sa pozitivnije strane i da svakoga na ovom svijetu razumijem i ko me povrijedi da vidim da se pitam što je mene sada ovaj čovjek povrijedio. Okej, možda neka njegova frustracija zato što je on nešto nezadovoljan svojim životom pa je eto na mene“, rekla je.

Pjevačica je istakla da ne voli osuđivati ljude jer, kako kaže, svako nosi neku svoju muku.

„Ne volim da osuđujem ljude, jer svako ima neku svoju muku što se kaže, svakome je njegova muka najveća i, naravno, ja sam i sestri oprostila i danas se, Bogu hvala, družimo i vidimo i sve je kako treba“, zaključila je Milica Todorović, piše Alo.