Brena otkrila detalje najveće porodične tragedije: Umro je od posljedica povreda

Lepa Brena otkrila je kako je stradao njen otac Abid Jahić, koji joj je tokom života bio najveća podrška i oslonac.

Lepa Brena decenijama uveseljava publiku širom svijeta, ali iza osmijeha i blještavila pozornice godinama nosi bol zbog gubitka roditelja.

Njen otac Abid Jahić bio joj je velika podrška i oslonac tokom najvažnijih perioda njenog života. Njegova smrt 2010. godine, upravo na Brenin rođendan, ostavila je duboku prazninu u porodici.

Brena je svojevremeno na društvenim mrežama objavila fotografiju s ocem iz mladosti, uz emotivnu poruku koja je pokazala koliko joj je značio.

Nagađanja oko smrti

Dugo se, međutim, nagađalo o okolnostima njegove smrti, a Brena je jednom prilikom otkrila šta se dogodilo.

„On nije umro prirodnom smrću. Udario ga je autobus i umro je od posljedica zadobijenih povreda“, rekla je Brena gostujući u jednoj emisiji.

Abid Jahić preminuo je u 82. godini u bolnici u Tuzli od posljedica saobraćajne nesreće, a sahranjen je na groblju u Brčkom. Na posljednjem ispraćaju okupili su se članovi porodice, prijatelji, Brenine kolege i brojne javne ličnosti.

Emotivne riječi

Brena se od oca oprostila emotivnim riječima.

„Moj predivni oče, uvijek ćemo voljeti život i ljude kao što si nas ti učio. Znaj da te svi volimo i da ćemo te se uvijek sjećati samo po dobrom. Iza sebe si ostavio veliku porodicu da te se sjeća, voli i poštuje onako kako si zaslužio. Bio si čovjek velikog srca i ne poznajem osobu koja te nije voljela. Gdje god da smo zajedno putovali, svi su me pitali ko je taj čovjek velikog srca?“, kazala je tada Brena.

Četiri godine nakon smrti oca, Brena je ostala i bez majke Ifete. Gubitak oba roditelja teško je podnijela, a oslonac je pronašla u porodici, suprugu Slobodanu Bobi Živojinoviću i sinovima Stefanu i Viktoru.

I danas, kada govori o svom životu, Brena ne krije koliko joj je otac značio. Za nju Abid nije bio samo roditelj već čovjek koji joj je pružao sigurnost, vjerovao u nju i bio važan dio njenog života prije nego što je postala jedna od najpoznatijih pjevačica na prostoru bivše Jugoslavije, piše Alo.