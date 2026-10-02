Snimak oduševio region: Banjalučanka zapjevala sa Tijanom Bogićević

Koncert Tijane Bogićević u Banjaluci donio je publici mnogo emocija, ali jedan potpuno neplanirani trenutak sa te večeri sada živi svoj drugi život na društvenim mrežama.

Dok je pjevala pred publikom, Tijana Bogićević je u jednom trenutku sišla sa bine i prišla djevojci koja se nalazila među posjetiocima. Mikrofon je završio u njenim rukama, a svega nekoliko sekundi kasnije bilo je jasno da se ne radi o običnoj obožavateljki.

Olja Babić, djevojka iz publike, je pjevačica koja je nastavila Tijaninu pjesmu kao da je taj trenutak bio unaprijed pripremljen. Bez oklijevanja je zapjevala, a njen glas i način na koji je iznijela pjesmu odmah su izazvali reakciju publike.

Sve je, međutim, bilo potpuno spontano.

Upravo zbog toga snimak ovog trenutka počeo je velikom brzinom da se širi društvenim mrežama, a video je za kratko vrijeme stigao do gotovo 400.000 pregleda.

Za Olju je čitav događaj imao još veću težinu jer je, kako je otkrila nakon koncerta, samo nekoliko mjeseci ranije snimila kaver pjesme Tijane Bogićević, koju smatra svojim uzorom.

Nije ni sanjala da će nekoliko mjeseci kasnije stajati pored nje i pjevati.

"Neke trenutke u životu ne možeš isplanirati, ne možeš ih zamisliti dovoljno dobro i ne možeš ni sanjati da će ti se zaista dogoditi. Samo se dese. I ostave te bez riječi", napisala je Olja puna utisaka nakon koncerta.

Kako je rekla, kada je snimila kaver, vjerovala je da će se njihovi putevi jednoga dana ukrstiti.

Nastup ju je osvojio

"Nisam ni slutila koliko će brzo život odgovoriti na tu želju", priznala je.

Posebno emotivno govorila je i o samom Tijanom koncertu, ističući da ju je njen nastup potpuno osvojio.

"Način na koji žena peva, emocija koju nosi u glasu, svaki pokret, svaki stih… jednostavno ubija", napisala je, a posebno je izdvojila trenutak kada je Tijana izvela pjesmu „Stihija“.