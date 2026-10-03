Automobil uletio u grupu navijača, povrijeđeno 10 osoba

Deset osoba povrijeđeno je u subotu u Njukaslu u Australiji, od kojih su dvije u kritičnom stanju, kada je automobil udario u grupu navijača ragbi ekipe Njukasl Najtsa okupljenih duž ulice kako bi ispratili tim na veliko finale.

Incident se dogodio oko 9.30 časova po lokalnom vremenu, u trenutku kada su se hiljade ljudi okupile kako bi ispratile Njukasl Najtse na put ka Sidneju, gdje ih je kasnije čekalo finale.

Među povređenima su petogodišnja djevojčica i 67-godišnji muškarac, koji su u kritičnom stanju. U bolnicu su prevezene i druga petogodišnja djevojčica i dvogodišnja djevojčica, kao i ostali povređeni, starosti od 24 do 63 godine, ali oni nisu životno ugroženi.

Osamnaestogodišnji vozač uhapšen je na mjestu nesreće, a potom je odveden na obavezno testiranje na alkohol i drogu. Policija je saopštila da je pokrenuta istraga i da prvi nalazi ukazuju da incident nije povezan sa terorizmom.

Pomoćnik komesara policije Novog Južnog Velsa Dejvid Vodl rekao je da je mladi vozač, prema prvim informacijama, vozio nepravilno prije nego što je izgubio kontrolu nad automobilom.

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Ministarka policije i borbe protiv terorizma Novog Južnog Velsa Jasmin Katli opisala je događaj kao „apsolutnu tragediju“ i istakla da je riječ o tragediji koja je mogla da bude spriječena.

Saobraćaj i policija odmah su reagovali, a Njukasl Link Roud bio je zatvoren u oba smjera. Autobus sa ekipom Njukasl Najtsa, koji je trebalo da prođe predviđenom trasom, u trenutku nesreće još nije napustio stadion, dok je policija već pratila njegovu kolonu.

(telegraf)