FK Partizan uputio apel navijačima

Fudbalski klub Partizan ponovo se oglasio i uputio novi apel navijačima pred meč sa Hetafeom.

Partizan od 21 čas u Humskoj dočekuje španski tim u revanš utakmici plej-ofa Lige konferencije.

"Zbog velikog interesovanja, rasprodatog stadiona i pojačane kontrole na ulazima, apelujemo na sve navijače Partizana da uđu na stadion i budu na svojim mjestima najmanje 40 minuta prije početka utakmice.

Svi ulazi na stadion biće otvoreni, ali se u periodu neposredno pred početak meča očekuje najveći priliv gledalaca i moguća zadržavanja. Zato je važno da ulazak na stadion ne ostavljate za posljednji trenutak.

Uđite ranije, zauzmite svoje mjesto i dočekajmo igrače snažnom podrškom već od trenutka kada izađu na teren na zagrijavanje.

Molimo sve posjetioce da koriste ulaze predviđene za tribinu i sektor za koji imaju ulaznicu, da poštuju red i instrukcije redarske službe i da nakon ulaska zauzmu mjesto navedeno na ulaznici, kako bi prolazi, stepeništa i komunikacije ostali slobodni.

Digitalne ulaznice – pripremite kartu prije dolaska do kapije

S obzirom na to da je najveći broj ulaznica za utakmicu kupljen elektronskim putem, posebno apelujemo na navijače da svoju digitalnu ulaznicu unaprijed dodaju u digitalni novčanik (Wallet) na telefonu, ukoliko ta opcija postoji.

Očitavanje ulaznice iz aplikacije digitalnog novčanika jednostavnije je i brže i može značajno doprinijeti smanjenju zadržavanja na kontrolnim kapijama.

Ukoliko niste u mogućnosti da ulaznicu dodate u digitalni novčanik, otvorite je na telefonu prije nego što dođete do kapije i povećajte osvjetljenje ekrana na maksimum prilikom očitavanja QR ili bar-koda.

Nemojte ulaznicu tražiti u mejlu ili telefonu tek kada stignete do čitača. Svako dodatno zadržavanje pojedinca, kada na stadion ulazi više desetina hiljada ljudi, doprinosi stvaranju gužve.

Pripremite kartu unaprijed. Otvorite QR ili bar-kod. Povećajte osvjetljenje ekrana.

Posebno apelujemo na roditelje koji na utakmicu dolaze sa malom djecom da uđu na stadion ranije i ne čekaju posljednje minute pred početak meča.

Posebno uputstvo za Istočnu tribinu

Navijače koji imaju ulaznice za Istočnu tribinu posebno molimo da ravnomjerno koriste oba raspoloživa ulaza:

ulaz sa platoa Sjeverne tribine

ulaz sa platoa ispred Južne tribine

Prema dosadašnjem iskustvu, približno dvije trećine gledalaca za Istočnu tribinu pokušava da uđe preko platoa Sjeverne tribine, što u periodu najvećeg priliva stvara veoma velike gužve i produžava vrijeme čekanja.

Zato apelujemo na navijače sa ulaznicama za Istok da, kada god je moguće, koriste i ulaz sa platoa ispred Južne tribine, kako bi se priliv gledalaca ravnomjernije rasporedio i ulazak bio brži za sve.

Na ulazu sa platoa Sjeverne tribine očekuje se znatno veća gužva.

Budite strpljivi, poštujte red i pratite uputstva redarske službe.

Pojačana kontrola na ulazima sprovodi se radi bezbjednosti svih prisutnih i može produžiti vrijeme potrebno za ulazak na stadion", saopštili su iz Partizana.