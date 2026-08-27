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Bojić: Predložiću da nova ulica u centru Laktaša dobije naziv po generalu Mladiću

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:54

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Мирослав Бојић
Foto: ATV

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će odmah na narednoj sjednici Skupštine grada predložiti da nova ulica formirana po regulacionom planu dobije naziv po velikom generalu Ratku Mladiću.

Bojić je naveo da će gradnja nove ulice u centru grada, iza Elektroprivrede i Vatrogasnog doma, biti završena za godinu dana.

Sjednica Skupštine grada biće održana 21. septembra.

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Miroslav Bojić

Laktaši

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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