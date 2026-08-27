Bojić: Predložiću da nova ulica u centru Laktaša dobije naziv po generalu Mladiću

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Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će odmah na narednoj sjednici Skupštine grada predložiti da nova ulica formirana po regulacionom planu dobije naziv po velikom generalu Ratku Mladiću.

Bojić je naveo da će gradnja nove ulice u centru grada, iza Elektroprivrede i Vatrogasnog doma, biti završena za godinu dana. Sjednica Skupštine grada biće održana 21. septembra.

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