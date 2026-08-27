Reakcije građana Srpske o smrti Mladića - VIDEO

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Republika Srpska Kum Ratka Mladića za ATV: Na drvetu se još može vidjeti njegovo ime

Vijest o smrti generala Mladića potresla je njegove saborce i građane Republike Srpske.

Kako su građani reagovali na ovu vijest pogledajte u video prilogu.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je Ratka Mladića 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.