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Reakcije građana Srpske o smrti Mladića - VIDEO

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:23

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Реакције грађана Српске о смрти Младића - ВИДЕО

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Секул Мандић

Republika Srpska

Kum Ratka Mladića za ATV: Na drvetu se još može vidjeti njegovo ime

Vijest o smrti generala Mladića potresla je njegove saborce i građane Republike Srpske.

Kako su građani reagovali na ovu vijest pogledajte u video prilogu.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je Ratka Mladića 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

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