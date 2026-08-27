Reakcije građana Srpske o smrti Mladića - VIDEO

Autor:ATV redakcija
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General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.
Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.
Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
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Kum Ratka Mladića za ATV: Na drvetu se još može vidjeti njegovo ime
Vijest o smrti generala Mladića potresla je njegove saborce i građane Republike Srpske.
Kako su građani reagovali na ovu vijest pogledajte u video prilogu.
Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je Ratka Mladića 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.
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