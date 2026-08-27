Logo

Bijelić za ATV: Moramo se pokazati dostojni žrtve koju je podnio general Mladić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 16:42

Komentari:

0
Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске
Foto: Screenshot / YouTube

Siguran sam da će se na vojnim akademijama u slobodnim zemljama svijeta ratovodstvo generala Ratka Mladića izučavati.

Rekao je ovo za ATV Slobodan Bijelić, poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, nakon vijesti o smrti generala Ratka Mladića.

Горан Селак

Republika Srpska

Selak za ATV: Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića

"U pitanju je veliki oficir, veliki general koji će tek poslije ostati rastumačen, kada prestane ova stigma i ova zabrana da se slobodno govori o istorijskim ličnostima srpskog naroda iz moderne srpske istorije", kaže Bijelić za ATV.

Dodaje da smo posljednjih godina svi bili svjedoci pogoršanja zdravstvenog stanja generala Mladića, a istovremeno i cinizma Haškog tribunala.

"Osvjedočili smo se da su oni prekršili sva načela humanosti. Osvjedočili smo se da su razni umovi sa margine, polukriminalci iz drugih naroda u bivšoj BiH imali pomilovanja, imali tako komične presude, imali oslobađanja, dok je general Mladić dobio nezasluženo visoku kaznu o kojoj se, ovaj put, ne treba govoriti. Postoje dokumenti na osnovu kojih će sve biti izučeno i na osnovu kojih će slobodni ljudi, istoričari i naučnici iz svijeta moći da procijene koliko je fabrikacija bilo u svim tim optužnicama i koliko je bilo tendecioznih namjera u tom takozvanom Haškom tribunalu", kaže nam Bijelić.

Ратко Младић

Srbija

"Ratko Mladić će biti sahranjen uz državne i vojne počasti"

Dodaje da su Srbi za Zapad i Haški tribunal bili pokusni kunić novog svjetskog poretka na izražavanju razaranja sopstvene države, a da se, između ostalog, presudom Mladiću htjela poslati poruka Rusiji.

"Duboko vjerujem da su ruski narod i njegovo rukovodstvo na iskustvu srpskog naroda naučili šta im je činiti", kaže on.

Srbi kao narod, dodaje on, moraju se pokazati kao dostojni velike žrtve koju je Mladić podnio, kao i svi njegovi saborci.

"Ja sam jedan od onih koji je uvjeren da ima moralnu obavezu da se pojavi na ispraćaju našeg velikog generala i, s tim u vezi, pozvao bih institucije da učinimo sve ono do čega je on dostojan i u vezi čega smo mi dužni prema njemu i njegovoj ličnosti. Učinimo sve da učinimo da njegov ispraćaj bude iole velik koliko je on bio velik", poručio je Bijelić za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Slobodan Bijelić

Komentari (0)

Pročitajte više

Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

Republika Srpska

Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

2 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Napad u srednjoj školi, ubijene dvije osobe

2 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Sve je počelo 10. aprila: Kako generalu Mladiću nije dozvoljeno liječenje u Srbiji?

2 h

0
Шеховац: Младић је увијек ишао испред војске и чувао сваког цивила

Republika Srpska

Šehovac: Mladić je uvijek išao ispred vojske i čuvao svakog civila

2 h

0

Više iz rubrike

Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске

Republika Srpska

Selak za ATV: Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića

2 h

1
Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

Republika Srpska

Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

2 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Sve je počelo 10. aprila: Kako generalu Mladiću nije dozvoljeno liječenje u Srbiji?

2 h

0
Ратко Младић

Republika Srpska

Šef Mladićevog obezbjeđenja za ATV: General nije umro, ubijen je

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

18

22

"Na dan smrti Mladića hoće da nas odvoje od matice i oduzmu nam prava koja nam pripadaju"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima