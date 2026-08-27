Bijelić za ATV: Moramo se pokazati dostojni žrtve koju je podnio general Mladić

Siguran sam da će se na vojnim akademijama u slobodnim zemljama svijeta ratovodstvo generala Ratka Mladića izučavati.

Rekao je ovo za ATV Slobodan Bijelić, poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, nakon vijesti o smrti generala Ratka Mladića.

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"U pitanju je veliki oficir, veliki general koji će tek poslije ostati rastumačen, kada prestane ova stigma i ova zabrana da se slobodno govori o istorijskim ličnostima srpskog naroda iz moderne srpske istorije", kaže Bijelić za ATV.

Dodaje da smo posljednjih godina svi bili svjedoci pogoršanja zdravstvenog stanja generala Mladića, a istovremeno i cinizma Haškog tribunala.

"Osvjedočili smo se da su oni prekršili sva načela humanosti. Osvjedočili smo se da su razni umovi sa margine, polukriminalci iz drugih naroda u bivšoj BiH imali pomilovanja, imali tako komične presude, imali oslobađanja, dok je general Mladić dobio nezasluženo visoku kaznu o kojoj se, ovaj put, ne treba govoriti. Postoje dokumenti na osnovu kojih će sve biti izučeno i na osnovu kojih će slobodni ljudi, istoričari i naučnici iz svijeta moći da procijene koliko je fabrikacija bilo u svim tim optužnicama i koliko je bilo tendecioznih namjera u tom takozvanom Haškom tribunalu", kaže nam Bijelić.

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Dodaje da su Srbi za Zapad i Haški tribunal bili pokusni kunić novog svjetskog poretka na izražavanju razaranja sopstvene države, a da se, između ostalog, presudom Mladiću htjela poslati poruka Rusiji.

"Duboko vjerujem da su ruski narod i njegovo rukovodstvo na iskustvu srpskog naroda naučili šta im je činiti", kaže on.

Srbi kao narod, dodaje on, moraju se pokazati kao dostojni velike žrtve koju je Mladić podnio, kao i svi njegovi saborci.

"Ja sam jedan od onih koji je uvjeren da ima moralnu obavezu da se pojavi na ispraćaju našeg velikog generala i, s tim u vezi, pozvao bih institucije da učinimo sve ono do čega je on dostojan i u vezi čega smo mi dužni prema njemu i njegovoj ličnosti. Učinimo sve da učinimo da njegov ispraćaj bude iole velik koliko je on bio velik", poručio je Bijelić za ATV.