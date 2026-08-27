Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

Autor:ATV redakcija
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Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić pozvao je borce i građane Republike Srpske da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Ratka Mladića.
"Pozivam sve demobilisane, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i sve građane Srpske da večeras na trgovima, kod spomenika i spomen-obilježja ili u hramovima prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića", rekao je Ostojić Srni.
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Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
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