Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić pozvao je borce i građane Republike Srpske da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Ratka Mladića.

"Pozivam sve demobilisane, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i sve građane Srpske da večeras na trgovima, kod spomenika i spomen-obilježja ili u hramovima prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića", rekao je Ostojić Srni.

Republika Srpska Sve je počelo 10. aprila: Kako generalu Mladiću nije dozvoljeno liječenje u Srbiji?

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.