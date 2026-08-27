Predsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Stevan Medić ocijenio je da je pokojni general Ratko Mladić zaslužio mjesto među najvećim srpskim sinovima 20. i 21. vijeka, te istakao da se Haški tribunal i njegovi sljedbenici nikada neće oprati od odgovornosti zbog nehumnog odnosa prema generalu.

- Na veliku žalost, on je ubijen od Haškog tribunala i njegovih sljedbenika. Čovjek je nevin otišao tamo da leži i zadržali su ga toliko da ga nisu ubili. To je jedan čin kojim se nikada neće oprati Haški tribunal, jer u tom sudu očito nije stanovala pravda, nego nepravda - naveo je Medić.

Republika Srpska Posljednja želja generala Ratka Mladića

Medić je uputio saučešće porodici upokojenog generala Mladića i čitavoj srpskoj naciji.

- To je čovjek koji se borio za svoj narod, a u toj borbi nije napravio nijednu grešku prema drugom narodu. Bio je, u pravom smislu riječi srpski general i vojskovođa - rekao je Medić za Srnu.

On je istakao da je tragično što generalu Mladiću iako je bio teško bolestan i bez adekvatne ljekarske njege, haški mehanizam nije dozvolio da se bar upokoji u svojoj zemlji i da njegova porodica bude u zadnji trenucima sa njim.

Republika Srpska Ostojić: Umro je čovjek bez koga ne bi bilo Republike Srpske i slobode

- Neka mu je vječna slava i da mu Gospod Bog dušu nastani u rajskom naselju! - poručio je Medić.