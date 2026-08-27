Lažno se predstavljao kao doktor, pa uzeo pare i zlatni nakit od dvije žene

Autor:ATV redakcija
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Osječka policija uhapsila je 23-godišnjeg državljanina Bugarske osumnjičenog da se lažno predstavljao kao doktor i od dvije starije žene uzimao novac i zlatni nakit, uvjeravajući ih da je njihovim članovima porodice potrebno hitno liječenje.
Prva prevara dogodila se 17. augusta, kada je osumnjičeni telefonom kontaktirao 78-godišnju stanovnicu Osijeka.
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Predstavio se kao doktor i rekao joj da je njenom unuku potrebna hitna operacija za koju mora unaprijed platiti novac.
Žena je povjerovala u njegovu priču i predala mu čak 10.000 evra. Ubrzo je shvatila da je prevarena, nakon čega je slučaj prijavila policiji.
Osumnjičeni je, prema navodima policije, na sličan način pokušao doći do novca i nekoliko dana kasnije.
U ponedjeljak oko 18.30 sati nazvao je 79-godišnju Osječanku i rekao joj da je njena kćerka slomila noge i da se nalazi kod doktora. Uvjeravao ju je da će ponovo moći hodati ukoliko mu preda novac.
Žena mu je na kućnom pragu predala 260 evra i zlatni nakit vrijedan oko 765 evra.
Kada je muškarac zatražio još novca, 79-godišnjakinja je posumnjala da je riječ o prevari i obavijestila policiju.
Tokom kriminalističke istrage policijski službenici su, na osnovu sudskog naloga, pretražili automobil i sobu koju je koristio osumnjičeni.
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Pronađeni su novac i zlatni nakit za koje je policija utvrdila da potiču iz prevara.
Nakon završetka kriminalističke istrage, 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske te je protiv njega podnesena krivična prijava zbog prevare.
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