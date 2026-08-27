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Košarac: Ratko Mladić bio je, jeste i ostaće mnogo više od vojnika i generala

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 16:06

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Ratko Mladić bio je, jeste i ostaće mnogo više od vojnika i generala - patriota, autoritet i čovjek čije je prisustvo u najtežim vremenima našem narodu davalo snagu i ohrabrenje, istakao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je naveo da je general Mladić bio, jeste i ostaće njegov komandant.

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"Generale, teško je naći prave riječi za oproštaj... Hvala ti za hrabrost, za odlučnost i za snagu koju si ulivao srpskom narodu. Nosio je ogroman teret jednog teškog vremena i ostao simbol odlučnosti, hrabrosti i borbe za Republiku Srpsku i srpski narod.

Bio je čovjek u koga smo gledali kada je bilo najteže i od kojeg smo crpili snagu da izdržimo. Njegovo ime za nas nije samo ime jednog generala. Ono je simbol jednog vremena, stradanja, otpora i borbe za opstanak", naglasio je Košarac.

Danas, kaže, osjećamo tugu, ali i ponos što je srpski narod imao ljude koji su bili spremni da u najtežim trenucima stanu ispred svog naroda i ponesu teret istorije.

"Naša je obaveza da pamtimo. Da pamtimo one koji su dali živote. Da pamtimo one koji su branili svoj narod. Da pamtimo kako je Republika Srpska stvarana i kolika je cijena njenog postojanja. Počivaj u miru, generale. Neka ti je vječna slava! 'Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka'", napisao je Košarac na "Instagramu".

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Ovim putem uputio je iskreno saučešće porodici Mladić i dodao: "Naše misli i molitve su sa vama".

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Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Staša Košarac

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