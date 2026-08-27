Na požarištu u Crnoj Gori pronađeno tijelo

Vatrogasci su pronašli tijelo starijeg muškarca nakon gašenja požara u selu Mataruge u opštini Pljevlja.

Požar je na tom području zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vjetra prijetio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima.

Pljevaljskim vatrogascima požar je prijavljen oko 13.00 časova.

Dežurni ljekar iz Hitne medicinske pomoći je na licu mjesta konstatovao smrt starijeg muškarca, javlja RTCG.