Na požarištu u Crnoj Gori pronađeno tijelo

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Vatrogasci su pronašli tijelo starijeg muškarca nakon gašenja požara u selu Mataruge u opštini Pljevlja.
Požar je na tom području zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vjetra prijetio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima.
Pljevaljskim vatrogascima požar je prijavljen oko 13.00 časova.
Dežurni ljekar iz Hitne medicinske pomoći je na licu mjesta konstatovao smrt starijeg muškarca, javlja RTCG.
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