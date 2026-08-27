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Na požarištu u Crnoj Gori pronađeno tijelo

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27.08.2026 16:50

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Vatrogasci su pronašli tijelo starijeg muškarca nakon gašenja požara u selu Mataruge u opštini Pljevlja.

Požar je na tom području zahvatio travu, nisko rastinje i mladu borovu šumu, a zbog jakog vjetra prijetio je obližnjim kućama i pomoćnim objektima.

Pljevaljskim vatrogascima požar je prijavljen oko 13.00 časova.

Dežurni ljekar iz Hitne medicinske pomoći je na licu mjesta konstatovao smrt starijeg muškarca, javlja RTCG.

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Tagovi :

Crna Gora

požar

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