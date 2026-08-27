Stanovnici Seute ruše improvizovana skloništa za migrante

Stanovnici španske enklave Seuta u Sjevernoj Africi srušili su improvizovana skloništa za migrante, dok je policija pokušala da gumenim mecima rastjera demonstrante, prenosi "Raša tudej".

Nekoliko stotina stanovnika Seute je izašlo na ulice tokom najmasovnijeg protesta protiv doseljavanja migranata u taj grad, ukazujući na porast kriminala, opasnost po ljude i njihovu imovinu, pogoršanje higijenskih uslova, kao i neažurnost vlasti da poduzmu konkretne korake u regulisanju tih problema.

Hiljade migranata i dalje se nalaze na teritoriji enklave, gotovo mjesec dana nakon rekordnog masovnog prelaska iz susjednog Maroka, pri čemu mnogi traže azil u EU.

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Kriza je izbila krajem jula, kada je 72.000 ljudi prešlo ili pokušalo da pređe u Seutu, mnogi plivajući oko graničnih barijera.

Većina je vraćena, ali je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao da je u enklavi ostalo oko 5.000 migranata.

(Srna)