Užas na aerodromu: U trapu aviona pronađeno tijelo mladića

Tijelo neidentifikovane osobe u farmerkama i bijeloj majici pronađeno je u stajnom trapu aviona - prostoru na donjem delu letjelice u koji se tokom leta uvlače točkovi, kada je danas sletio na aerodrom u Kuala Lumpuru u Maleziji, iz Japana.

Tijelo su otkrili avio-tehničari ubrzo nakon što je avion iz Tokija sletio, oko 6.30 ujutru po lokalnom vremenu, piše Indipendent. Zaposleni na aerodromu osjetili su neprijatan miris koji je dopirao iz stajnog trapa, a kada su otvorili odjeljak, unutra su zatekli tijelo. Slučaj su odmah prijavili aerodromskoj policiji, koja je na mjesto događaja pozvala forenzičku ekipu Kraljevske malezijske policije.

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Vjeruje se da je riječ o osobi u dvadesetim godinama. Prema prvim rezultatima istrage, nesrećna osoba je najvjerovatnije preminula više od 72 sata prije nego što je pronađena. Kod stradale osobe, čiji pol još nije saopšten, nisu pronađena nikakva lična dokumenta.

Poslije ovog otkrića, vlasti su saopštile da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio identitet preminule osobe i tačan uzrok smrti.

Slične tragedije događale su se i ranije. Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je u stajnom trapu aviona kompanije "Er Arabija" na letu iz Maroka u junu tekuće godine. Istraga je kasnije pokazala da je preminuo od posljedica zastoja srca, do kog je došlo usljed nedostatka kiseonika i jakog smrzavanja.

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Još jedan sličan slučaj zabilježen je u decembru 2024. godine, kada je u stajnom trapu aviona kompanije "Junajted erlajns" po slijetanju iz Čikaga takođe otkriveno telo muškarca.

(Kurir)