Sutra je Velika Gospojina: Ovo večeras obavezno uradite, a 4 stvari donose nesreću

Gospojinski post polako ulazi u svoju završnicu, a pred nama su posljednji dani ovog strogo poštovanog višednevnog posta. Sutra ćemo obilježiti jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina.

Posljednji dan Gospojinskog posta je petak, te je što se hrane tiče, prema crkvenom kalendaru, dozvoljeno jesti ribu. Možete spremiti kompletan i lijep obrok sa ribom i povrćem koji će biti i svečan i ukusan.

Kada je riječ o narodnim vjerovanjima i običajima vezanim za Veliku Gospojinu, postoji nekoliko stvari koje je neophodno uraditi. Takođe, postoje četiri stvari koje, po narodnim vjerovanjima, nikako ne biste smjeli da radite.

Ovo obavezno uradite

1. Pojačajte molitvu

Posljednji dani traže da se misli očiste, a duša pripremi kroz praštanje i unutrašnji mir, pa molitvu posebno pojačajte večeras.

2. Spremite kuću za praznik

Prema starom vjerovanju, dom treba detaljno pospremiti pred Veliku Gospojinu, jer čistoća prostora donosi blagostanje i slogu u porodicu.

3. Pripremite se za pričest

Mnogi vjernici nastoje da u ovoj završnoj sedmici obave ispovijest kako bi spremni dočekali praznično jutro.

4. Posvetite pažnju porodici i tradiciji

Pošto se Velika Gospojina smatra velikim ženskim praznikom, žene i majke bi trebalo da ovih dana pronađu preko potreban mir i predah od teških fizičkih poslova.

Šta nikako ne smijete da radite pred kraj posta

1. Zabranjene su svađe i teške riječi

Vjeruje se da post gubi svaki smisao ukoliko čovjek ovih dana gaji bijes, gnjev ili se sa bilo kim raspravlja.

2. Izbjegavajte teške poljske radove

Na samu Veliku Gospojinu, ali i u završnim danima pred praznik, u mnogim krajevima se izbjegavaju veliki poljoprivredni radovi, poput košenja i žetve, iz poštovanja prema Bogorodici, zaštitnici ratara.

3. Bez hvatanja krivina

Narodno predanje opominje da se ne „hvataju krivine“. Izbjegavanje mrsne hrane uz istovremeno činjenje loših djela poništava duhovni trud. Takođe, upozorava se na pretjerivanje i prejedanje, jer post nije izgladnjivanje, već mjera u svemu.

4. Ne pozajmljujte novac i ne ulazite u konflikte

Vjeruje se da se pred velike praznike ne vraćaju dugovi uz zle misli i da se ne otvaraju nove svađe oko materijalnih stvari.

Iskoristite ove dane preostale do praznika da u miru, slozi i molitvi dočekate Veliku Gospojinu i da je radosnog srca proslavite.

(Kurir)