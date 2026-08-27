Dio auto-puta zatvoren zbog teške nesreće: Poginule tri osobe

Autor:ATV redakcija
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Primorski auto-put između Unca i Ravbarkomande u smjeru ka Kopru u Sloveniji je zatvoren zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su stradale tri osobe.
Isključenje vozila organizovano je na izlazu Unec. Policija trenutno zbrinjava vozila koja su ostala zarobljena u koloni, dok se teretna vozila isključuju kod Logatca, piše portal 24ur.com.
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Kako je saopštila predstavnica Policijske uprave Koper, policija je u 16.28 časova obaviještena o teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu između Unca i radne zone ispred Ravbarkomande. U nesreći su učestvovali teretno i putničko vozilo.
Na mjesto nesreće odmah je upućeno više policijskih patrola, kao i vatrogasci. Prema prvim informacijama, teretno vozilo se zbog kvara zaustavilo u traci za zaustavljanje. Vozač putničkog automobila potom je udario u zadnji lijevi dio priključnog vozila.
U automobilu se nalazilo pet osoba, svi državljani Sjeverne Makedonije. Ljekar je na mjestu nesreće potvrdio smrt tri osobe. Jedna povrijeđena osoba helikopterom je prevezena u bolnicu, dok je druga, među kojima je i vozač automobila, prevezena kolima Hitne pomoći.
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Uviđaj je u toku, a na mjesto nesreće uputile su se i državna tužiteljka i istražna sudija. Auto-put u smjeru ka Kopru je zatvoren, a isključenje vozila organizovano je na izlazu Unec. Policija trenutno pomaže vozilima koja su ostala zarobljena u koloni, dok se teretna vozila isključuju kod Logatca.
Više informacija o okolnostima i toku nesreće biće saopšteno nakon završetka prvih istražnih radnji.
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