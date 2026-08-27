Povelja Opštine Pale Vladi Srpske

Povelja opštine Pale, kao najveće opštinsko priznanje uručena je večeras, uoči krsne slave opštine - Velike Gospojine, Vladi Republike Srpske za doprinos u infrastrukturna ulaganja, kao i za preuzimanje duga Olimpijskog centra "Jahorina", čime je omogućena stabilnost jednog od najznačajnijih preduzeća u ovoj lokalnoj zajednici.

Nagradu je u ime premijera Save Minića preuzeo njegov savjetnik Luka Andrić.

Na početku svečane akademije povodom Velike Gospojine minutom ćutanja odata je počast preminulom generalu Ratku Mladiću.

Zlatne plakete opštine uručene su šefu Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađenu Cicoviću za nemjerljiv doprinos njegovanju kulturnih, obrazovnih i tradicionalnih odnosa srpskog naroda Srpske i Srbije, projekt-menadžeru, predstavniku Ambasade Švajcarske Bošku Kenjiću u znak zahvalnosti za lični angažman i značajnu podršku prilikom obezbjeđivanja bespovratnih sredstava za izgradnju nove toplane na Palama.

Isto priznanje dobio je i Smučarski savez Republike Srpske za doprinos u oblasti sporta, osnaživanju mladih i afirmaciji opštine Pale.

Srebrene plakete uručene su Slaviši Guji istaknutom muzičaru i autoru, Snježanu Laloviću za obrazovno-kulturne sadržaje filmskog stvaralaštva sa posebnim akcentom na očuvanje vrijednosti Republike Srpske, kao i direktoru Studentskog centra Pale Marku Gajoviću za odgovoran odnos prema uređenosti opštine, prenosi "Srna".

Zahvalnice za promociju Pala u oblasti fotografije, kulture, humanosti, zdravstva, ekologije, sporta, obrazovanja dobili su Goran Vasić, Slavica Jugović,

Živorad Kovačević, Savo Živković, Radoje Vojvodić, Milijana Grujić, Sanja Tošić, firma "Geo Vuksanović" i posthumno Mirko Subotić.

Podrška ove godine nije izostala za najbolje paljanske đake, pa su zahvalnice uručene učenicima generacije osnovnih škola "Pale" Sari Jovanović, "Srbija" Pavlu Tadiću i "Mokro" Ivani Vučićević.

Iz Srednjoškolskog centra "Pale" nagrađena je učenik generacije Sofija Đorđić.

Akademiji u Kulturnom centru Pale, uz odbornike Skupštine opštine i dobitnike nagrada, prisustvovali su izaslanik srpskog člana predsjedništa BiH Boško Tomić, poslanici u Narodnoj skupštini Aco Stanišić i Damjan Škipina, direktor Fonda za izbegla i raseljena lica i saradnju Srba u regionu AP Vojvodine Aleksandar Đedovac, predstavnici grada Istočno Sarajevo, načelnici susjednih opština, sveštenstvo, te predstavnici javnog, kulturnog i političkog života.