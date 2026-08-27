Vujić: VMA je imala plan, vijest o smrti Mladića nas je zatekla

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je za ATV da je Srbija, uz punu podršku predsjednika Aleksandra Vučića, bila spremna da Haškom mehanizmu pruži sve potrebne garancije kako bi generalu Ratku Mladiću bilo omogućeno da posljednje dane provede uz porodicu i adekvatnu palijativnu njegu. Naveo je da su bili spremni i medicinski avion i plan VMA, ali ih je vijest o Mladićevoj smrti zatekla prije nego što je postupak okončan.

"Instrukcije koje sam ja dobio kao ministar pravde od predsjednika Srbije, a to je da sve što zatraži Tribunal u smislu garanciju, imam ta ovlašćenja, tako da je predsjednik Vučić bio upoznat sa dnevnim potezima koje je Srbija preduzimala uz punu njegovu podršku. Sarađujemo sa porodicom, poštovaćemo sve njihove stavove", rekao je Vujić za ATV.

On poručuje da je tokom komunikacije sa Tribunalom, Srbija nudila sve garancije koje su bile potrebne.

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"Danas smo preduzimali i mjere jer je sinoć stigao izvještaj drugog eksperta koji je govorio o humanitarnom aspektu palijativne njege zato što je medicinski tim Haškog tribunala konstatovao da je kraj blizu, da je ušao u završnu fazu života i da je ovo terminalna faza života. Mi smo insistirali na medicinskim protokolima koji se primjenjuju u Srbiji, ali koji su usklađeni i sa protokolima Svjetske zdravstvene organizacije. Drugi aspekt je bio humanitarni kada kazna gubi svoj terminološki smisao i kada prevagne humanitarni aspekt. Ljudsko dostojanstvo je nešto što ne može biti uskraćeno čovjeku. Slobodu može uskratiti sud, ali dostojanstvo ne. Mi smo insistirali na tome da palijativna njega ima taj aspekt, a to je porodično okruženje. Sam ekspert je u svom mišljenju napisao da palijativna njega uključuje prisustvo supruge, djece, unučića i komunikaciju na maternjem jeziku. Nemojte zaboraviti da ljekari sa kojima je Mladić komunicirao ne pričaju srpski jezik, naravno tu su prevodioci", kaže Vujić.

On poručuje da je VMA spremio čitav plan da dostavi Tribunalu i da su date garancije da će biti obezbijeđen i medicinski avion, ali vijest o smrti ih je zatekla.

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"Jutros sam poslao pismo predsjednici mehanizma kada smo spremali pismo i predsjedniku UN-a. Upozoravali smo predsjednicu mehanizma da ljekari tvrde da je kraj blizu. Nažalost, bili smo u pravu. Sve ono što sam danima pisao i upozoravao, pokazalo se kao tačno. Ne volim što sam u pravu u tom pogledu".

Vujić poručuje da sprema zahtjev da se objasni koju će Mehanizma sprovoditi istragu u vezi sa smrti generala Mladića.

"Ono što ćemo insistirati je i da li su bile odgovarajuće metode liječenja u zadnjoj fazi života. Tu imamo pitanja oko primjene određenih protokola. Ljekari iz Srbije su smatrali da u palijativnoj njezi ne može se ograničiti terapija samo na analgetike, nego se moraju raditi i određene analize", kaže Vujić.