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Srbija preduzima mjere organizacije transporta tijela Ratka Mladića

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:19

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генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу
Foto: ATV

Srbija će preduzeti sve mjere i spremna je da organizuje transport posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića iz Haga, ako se porodica sa tim saglasi, rekao je ministar pravde Nenad Vujić.

"Sve mjere preduzimamo u saradnji sa porodicom", rekao je Vujić i dodao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naložio da se preduzme sve što je potrebno.

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On je za RTRS napomenuo da su se Srbija mjesecima zajedno sa porodicom borila da se generalu Mladiću omogući da bude pušten na liječenje u Srbiju jer su i iz Haga potvrdili da je ušao u završnu fazu života.

Podsjetio je da to generalu nije omogućeno, ali da je Srbija zajedno sa porodicom i dalje to tražila, pozivajući se na nalaze da je general u terminalnoj fazi i da posljednje dane treba da provede sa porodicom.

Ukazao je da su sve vrijeme od 20. avgusta svaki dan insistirali na poštovanju aspekata palijativne njege, prihvatili i sve uslove transporta, spremnost da se uputi medicinski avion, odgovornost transporta, prenosi "Srna".

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