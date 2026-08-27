Srbija preduzima mjere organizacije transporta tijela Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Srbija će preduzeti sve mjere i spremna je da organizuje transport posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića iz Haga, ako se porodica sa tim saglasi, rekao je ministar pravde Nenad Vujić.
"Sve mjere preduzimamo u saradnji sa porodicom", rekao je Vujić i dodao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naložio da se preduzme sve što je potrebno.
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On je za RTRS napomenuo da su se Srbija mjesecima zajedno sa porodicom borila da se generalu Mladiću omogući da bude pušten na liječenje u Srbiju jer su i iz Haga potvrdili da je ušao u završnu fazu života.
Podsjetio je da to generalu nije omogućeno, ali da je Srbija zajedno sa porodicom i dalje to tražila, pozivajući se na nalaze da je general u terminalnoj fazi i da posljednje dane treba da provede sa porodicom.
Ukazao je da su sve vrijeme od 20. avgusta svaki dan insistirali na poštovanju aspekata palijativne njege, prihvatili i sve uslove transporta, spremnost da se uputi medicinski avion, odgovornost transporta, prenosi "Srna".
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