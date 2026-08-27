Veljko Ražnatović objavio sliku svijeće i poslao poruku

Autor:ATV redakcija
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Bokser Veljko Ražnatović oprostio se od generala Ratka Mladića putem društvene mreže Instagram.
Nakon višemjesečne borbe sa teškim zdravstvenim stanjem Ratko Mladić preminuo je u Hagu u 85. godini.
Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila. Mnogi su se oprostili od generala, a među njima i Veljko Ražnatović.
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On je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju zapaljene crkvene svijeće uz kratku, ali emotivnu poruku.
"Počivaj u miru, đenerale Ratko", napisao je Ražnatović.
Njegova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, a ovim gestom Veljko je javno iskazao svoje poštovanje prema Ratku Mladiću.
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