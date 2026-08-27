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Veljko Ražnatović objavio sliku svijeće i poslao poruku

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:58

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Боксер Вељко Ражнатовић
Foto: ac3isb4ck/Instagram/Screenshot

Bokser Veljko Ražnatović oprostio se od generala Ratka Mladića putem društvene mreže Instagram.

Nakon višemjesečne borbe sa teškim zdravstvenim stanjem Ratko Mladić preminuo je u Hagu u 85. godini.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila. Mnogi su se oprostili od generala, a među njima i Veljko Ražnatović.

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On je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju zapaljene crkvene svijeće uz kratku, ali emotivnu poruku.

"Počivaj u miru, đenerale Ratko", napisao je Ražnatović.

Njegova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, a ovim gestom Veljko je javno iskazao svoje poštovanje prema Ratku Mladiću.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Veljko Ražnatović

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