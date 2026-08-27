"Ratko Mladić će biti sahranjen uz državne i vojne počasti"

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uživo u programu na Informer televiziji saopštio je da je saznao da je Ratko Mladić, koji je danas umro u Hagu, biti sahranjen uz državne i vojne počasti.

"Kako saznajemo iz Predsjedništva i nadležnih Ministarstava da sahrana generala Mladića biće uz sve državne i vojne počasti", rekao je Vučićević u Specijalnom programu na Informer televiziji.

Podsjetimo, Ratko Mladić je danas umro u Hagu, poslije duge i teške bolesti.

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Ratko Mladić rođen je 12. marta 1942. godine u selu Božinovići kod Kalinovika. Završio je Vojnu akademiju KoV i Komandno-šturnu akademiju kao jedan od najboljih u klasi. Profesionalnu karijeru počeo je u Skoplju 1965. godine, a tokom službe u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA) napredovao je do čina generalpotpukovnika 1992. godine.

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U ljeto 1991. godine postao je komandant Devetog korpusa JNA u Kninu, gdje je učestvovao u sukobima u Hrvatskoj. Nakon formiranja Vojske Republike Srpske, maja 1992. godine postavljen je za komandanta Glavnog štaba VRS, na čijem čelu je bio do 1996. godine.

Komandovao je brojnim vojnim operacijama srpskih snaga tokom rata u BiH. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) podigao je prvu optužnicu protiv njega u julu 1995. godine.