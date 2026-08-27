Logo

Oglasio se ljekar koji je osam godina brinuo o zdravlju Ratka Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
27.08.2026 15:50

Komentari:

0
Ратко Младић
Foto: Tanjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Ognjen Gudelj, koji je, kako kaže, osam godina brinuo o zdravlju Ratka Mladića, tvrdi da osuđenom generalu Vojske Republike Srpske nije bilo omogućeno liječenje.

- U posljednjih osam godina smo dobili mnoge bitke. Ovu posljednju nismo jer, vjerujte mi, ovo je bilo čisto ukidanje svega što je bilo neophodno za liječenje. Vjerovao sam da ga neće ubiti, u posljednjih 48 sati je postojala nada. Ugasili su ga – rekao je za Blic Ognjen Gudelj koji je bio u kontaktu sa Ratkom Mladićem i njegovom porodicom.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цицовић: Улога Ратка Младића у историји Српске не може бити избрисана

Srbija

Cicović: Uloga Ratka Mladića u istoriji Srpske ne može biti izbrisana

3 h

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Srbija

Vujić: Porodica i ministarstvo čekaju instrukcije Mehanizma za preuzimanje tijela generala Mladića

3 h

0
хеликоптер

Srbija

Srbija donira četiri helikoptera MUP Republike Srpske

7 h

0
Клизиште у Непалу

Srbija

Državljanin Srbije među nestalima u smrtonosnoj poplavi u Nepalu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima