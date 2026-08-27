Oglasio se ljekar koji je osam godina brinuo o zdravlju Ratka Mladića

- U posljednjih osam godina smo dobili mnoge bitke. Ovu posljednju nismo jer, vjerujte mi, ovo je bilo čisto ukidanje svega što je bilo neophodno za liječenje. Vjerovao sam da ga neće ubiti, u posljednjih 48 sati je postojala nada. Ugasili su ga – rekao je za Blic Ognjen Gudelj koji je bio u kontaktu sa Ratkom Mladićem i njegovom porodicom.