Logo

Državljanin Srbije među nestalima u smrtonosnoj poplavi u Nepalu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:38

Komentari:

0
Клизиште у Непалу
Foto: Tanjug / AP / Niranjan Shrestha

Državljanin Srbije nalazi se među stranim turistima koji se vode kao nestali poslije smrtonosne bujične poplave koja je u srijedu 26. avgusta pogodila Nepal, saopštila je turistička organizacija te zemlje.

Prema navodima, više od 644 stranih državljana iz 33 zemlje vode se kao nestali.

Prema informacija, najveći broj nestalih je iz susjedne Indije - 178, saopštio je Nepal Tourism Board.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

Poplava

Komentari (0)

Pročitajte više

Људи усред штете након бујичних поплава у Девигату у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.

Svijet

Među nestalima u bujici u Nepalu i djeca iz Evrope: Porodice širom svijeta strepe od najgorih vijesti

2 h

0
Спасиоци користе грађевинску машину како би на безбједно изнијели жртву бујичних поплава дуж ријеке Тришули у округу Нувакот у Непалу, у сриједу, 26. августа 2026. године.

Svijet

U bujicama u Nepalu i Kini nestalo gotovo 1.500 ljudi, stotine stranih turista među nestalima

4 h

0
Људи гледају особу која покрива тијело жртве након бујичних поплава у Девигат у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.

Svijet

Svjedok katastrofe u Nepalu: Čuo sam kao da se planina raspada

5 h

0
Клизиште у Непалу

Svijet

Novi detalji katastrofe: Poznato šta je pokrenulo bujicu koja je usmrtila najmanje 162 osobe

6 h

0

Više iz rubrike

Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Srbija

Stravična nesreća: Kamion pregazio dvojicu putara!

2 h

0
Најновија, ударна вијест

Srbija

Ima mrtvih: Novi težak udes, jedan automobil smrskan, drugi prevrnut na krov

3 h

0
Креће нови врели талас: Издато упозорење на велику опасност

Srbija

Kreće novi vreli talas: Izdato upozorenje na veliku opasnost

5 h

0
У Београду је ухапшен држављанин БиХ, због сумње да је у насељу Чукарица силовао 67-годишњу жену и извршио покушај разбојништва.

Srbija

Državljanin BiH tukao i silovao ženu, prolaznici je izvukli iz kandži nasilnika? Jezivi detalji napada

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

13

14

Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

13

12

Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

13

03

BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

12

58

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima