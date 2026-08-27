Državljanin Srbije među nestalima u smrtonosnoj poplavi u Nepalu

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Foto: Tanjug / AP / Niranjan Shrestha

Državljanin Srbije nalazi se među stranim turistima koji se vode kao nestali poslije smrtonosne bujične poplave koja je u srijedu 26. avgusta pogodila Nepal, saopštila je turistička organizacija te zemlje.

Prema navodima, više od 644 stranih državljana iz 33 zemlje vode se kao nestali. Prema informacija, najveći broj nestalih je iz susjedne Indije - 178, saopštio je Nepal Tourism Board. (telegraf)

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