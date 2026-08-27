Državljanin BiH tukao i silovao ženu, prolaznici je izvukli iz kandži nasilnika? Jezivi detalji napada

Beogradska policija uhapsila je Sekulu N. (50), državljanina BiH sa prebivalištem u Srbiji, zbog sumnje da je u Požeškoj ulici na Banovom brdu u Beogradu napao i silovao šezdesetsedmogodišnju ženu, kao i da je pokušao da izvrši razbojništvo.

Prema dosadašnjim informacijama, napad se dogodio u utorak oko 13 časova u Požeškoj ulici na Banovom brdu.

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Sumnja se da je Sekula N. prišao 67-godišnjoj ženi, pokušao da joj otme novčanik, a potom je na silu odvukao u prolaz ispod stepeništa, gdje ju je, kako se sumnja, silovao.

Nakon prijave napada, policija je pokrenula potragu za osumnjičenim, a on je potom identifikovan i uhapšen.

Detalji napada

Kako nezvanično Blic saznaje, žena (67) je izašla iz svoje zgrade oko 11.30 časova kako bi otišla do obližnje prodavnice i kupila namirnice. Prilikom povratka, dok je u ruci držala novčanik i stizala do samog ulaza u zgradu, prišao joj je napadač i oteo novčanik.

– Kada je žrtva uspjela da vrati svoj novčanik, napadač je počeo da je udara pesnicama po glavi i licu, a zatim je povukao za kosu i oborio na pod – kaže izvor “Blica”.

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Kako nezvanično saznaju, osumnjičeni Sekula je tada silovao žrtvu.

– Udarao ju je rukama i prijetio riječima da će ubiti. Govorio joj je pogrdne uvrede – kaže izvor “Blica”.

Prema nezvaničnim saznanjima, slučajni prolaznici, mladić i djevojka, su tada naišli nakon čega je napadač pobjegao u nepoznatom pravcu.

Žrtva je ubrzo prevezena kolima Hitne pomoći u bolnicu gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.