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"Dar sa neba" Odobren revolucionarni lijek za rak pankreasa

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ATV redakcija
27.08.2026 08:48

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.
Foto: pexels/Laura Beauty Designer | Brasil

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je revolucionarni lijek kompanije Revolušn Medisins (Revolution Medicines) za rak pankreasa, nakon što je veliko kliničko ispitivanje pokazalo da udvostručuje stopu preživljavanja pacijenata s uznapredovalom bolešću, pružajući novu nadu oboljelima od ovog smrtonosnog karcinoma.

Lijek u obliku tablete, koji će se prodavati pod nazivom Rasonk (Rasonque) i uzima se jednom dnevno, odobren je za liječenje metastatskog raka pankreasa kod pacijenata koji su već primali terapiju ili ne mogu da primaju kombinovanu hemoterapiju.

Lijek je osmišljen tako da blokira nekoliko oblika proteina RAS, koji ima važnu ulogu u rastu tumora kod velikog broja karcinoma pankreasa.

Kompanija Revolušn Medisins saopštila je da je lijek već dostupan u Sjedinjenim Američkim Državama po cijeni od 39.800 dolara za terapiju u trajanju od 30 dana. Iz kompanije su naveli i da će pacijentima biti dostupni programi finansijske pomoći.

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Kada je kompanija u aprilu objavila rezultate kliničkog ispitivanja, interesovanje za lijek naglo je poraslo. FDA je ubrzo omogućila rani pristup terapiji u okviru programa saosjećajne primjene (compassionate use), koji pacijentima s teškim ili po život opasnim oboljenjima omogućava da dobiju eksperimentalne terapije izvan kliničkih ispitivanja, prije nego što ih regulator zvanično odobri.

Lijek je nekim pacijentima koji su dobili rani pristup već omogućio predah od teških posljedica hemoterapije.

Barbara Andes (88) iz Fulertona u Kaliforniji, koja je počela da uzima lijek u julu nakon godinu dana hemoterapije, rekla je da joj je tableta omogućila da se vrati uobičajenim aktivnostima, uz znatno manje mučnine i umora.

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„Ovo će sada komercijalno otvoriti vrata za mnogo, mnogo više ljudi koji pate“, rekla je Andes.

„Ovo je dar s neba.“

Ubrzano odobrenje

Lijek je razmatran u okviru novog ubrzanog postupka FDA, osmišljenog da vrijeme potrebno za procjenu terapije skrati sa uobičajenih 10 do 12 mjeseci na svega jedan do dva mjeseca.

„Ovo odobrenje potvrđuje više od decenije rada usmjerenog na rak pankreasa, bolest koju prvenstveno pokreće RAS, i jedan od najtežih izazova u medicini, biologiji raka i razvoju lijekova“, rekao je izvršni direktor Revolušn Medisinsa Mark Goldsmit.

Investitori su posljednjih mjeseci pohrlili ka akcijama kompanije očekujući da bi Rasonk mogao postati jedna od glavnih novih opcija u liječenju raka pankreasa. Vrijednost akcija kompanije porasla je ove godine za 166 odsto.

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Odobrenje lijeka bilo je široko očekivano, a akcije Revolušn Medisinsa nakon objave ostale su relativno stabilne na 211,70 dolara, piše Rojters.

Ljekari govore o velikom iskoraku

Ljekari očekuju da će Rasonk značajno promijeniti način liječenja bolesti koja je do sada bila izuzetno teška za terapiju.

„Ovo je samo vrh ledenog brijega kada je riječ o onome što ćemo vidjeti u ciljanju RAS signalnog puta kod raka pankreasa“, rekla je Račna Šrof, šef Odjeljenja za hematologiju i onkologiju Centra za rak Univerziteta Arizona.

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„Ne samo da su ljudi živjeli duže, već im se poboljšao i kvalitet života“, rekla je Šrof, dodajući da su pacijenti ostajali na ovoj terapiji duže nego na hemoterapiji.

Piter Hosein, pomoćnik direktora za klinička istraživanja u Institutu za istraživanje raka pankreasa pri Silvester sveobuhvatnom centru za rak, opisao je lijek kao promjenu paradigme u liječenju.

„Istraživači decenijama pokušavaju da ostvare iskorak u inhibiciji RAS-a i, zahvaljujući neumornoj upornosti, taj iskorak je konačno postignut“, rekao je on.

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