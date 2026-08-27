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Izrael protjeruje britanske zvaničnike?

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 09:46

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Израел протјерује британске званичнике?
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Izrael razmatra protjerivanje britanskih zvaničnika iz Međunarodnog centra za podršku Gazi, multinacionalnog sjedišta za praćenje primirja između Izraela i Hamasa kojim upravljaju SAD, piše Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na izvore upoznate sa tim pitanjem.

Prema pisanju lista, izraelska vlada je poslednjih nedjelja razmatrala uklanjanje Velike Britanije iz centra, a Jerusalim bi mogao da preduzme slične mjere i protiv zvaničnika drugih evropskih zemalja.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je juče da će holandski predstavnici biti protjerani iz centra nakon niza, kako je rekao, "antiizraelskih mjera" koje je preduzela Holandija.

Britanski državni sekretar za spoljne poslove Ed Miliband nazvao je taj plan "neprihvatljivim i destruktivnim" i rekao da njegova kancelarija priprema "sveobuhvatan skup mera" kao odgovor, uključujući sankcije protiv onih koji učestvuju u, kako je naveo, ilegalnom širenju naselja.

Britanski mediji su prethodno objavili da se britanski premijer Endi Bernham priprema da najavi potpunu zabranu trgovine robom iz izraelskih naselja na Zapadnoj obali kao odgovor na plan E1.

Sar je Milibandovu izjavu nazvao "pokroviteljskom" i optužio je britansku vladu da doprinosi "masovnom talasu antisemitske mržnje i napada na britansku jevrejsku zajednicu", kao i da šteti odnosima između Velike Britanije i Izraela, preneo je Tajms of Izrael.

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Izrael

Velika Britanija

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